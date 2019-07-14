【沙田遊行】老壯青和平抗爭　拐杖翁高舉標語遊行﹕暴力始於林鄭

沙田區大遊行今日下午3時左右起步，遊行提出七大訴求，包括反修例五個訴求，以及沙田網民公投得出的「反DQ」及「沙田區議會會議中討論《逃犯條例》修訂草案」，遊行和平有序進行。遊行隊伍中，可見不同年齡層市民參與，包括撐拐杖的老翁。沙田各商場以錯綜複雜的天橋接連，現場所見，大批市民在橋上圍觀遊行情況。

撐拐杖老翁加入遊行。(香港01記者攝)

遊行人士有不同年齡層，當中包括撐拐杖的老翁，他高舉「無視和平抗爭，暴力始於林鄭」，而後方有人舉起「廢青廢老我衛我城」。遊行標語亦一如既往，有針對警方暴力對抗示威者的抗議字句﹕「警察大話」、「槍撃人頭」、「槍撃記者」等。現場附近更有大廈天台掛起橫額﹕「遍地開花，不撤不散」

遊行如大會所指般和平、有序進行，沙田各商場接連的天橋上站滿圍觀的人潮，亦有畫家在橋上作畫紀錄遊行情況。沙田街坊王先生指，他收看報導得知遊行隊伍到達鄉事會路一帶，遂落街到行人天橋看遊行情況及拍照，他指因進行兩次手術，身體狀況不許可而無法參加遊行，但妻子有參與。他坦言擔心《逃犯條例》修訂，對於年輕人每周至少一次遊行，他鼓勵﹕「堅持到底，做到撤回惡法為止！」至於特首林鄭月娥提出的「壽終正寢」論，他批評「佢講啫，隨時可以恢復二讀。」

沙田街坊王先生指因身體狀況不適合遊行，但支持年輕人的遊行。(林振華攝)

遊行期間亦見參與者向警方高叫口號，當遊行人士行經大涌橋路近秦石邨的警察防線，市民經過不停叫「毅進制」、「死黑警」、「香港警察，社會垃圾」。另外，亦有市民指罵遊行人士，下午4時40分，大圍站外車公廟路，有一名疑似醉酒男子以粗口指罵遊行人士及作出挑釁﹕「殺我呀!」有年輕人與他口角，大喝﹕「殺你救到香港咩！」雙方不斷互爆粗口，醉酒男妻子不停勸交，其間遊行糾察亦到場調停。其後，在遊行宣佈結束後，有示威者佔領沙田鄉事會路，警方一度「出椒」。

遊行人士經過警方防線時大叫口號。(陳蕾蕾攝)