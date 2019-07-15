【沙田遊行】盧偉聰抵醫院探望受傷警　譴責：有人失去常性不停踢

警務處處長盧偉聰，於7月2日「凌晨四點記者會」後多日未有公開露面。直至昨日晚上沙田新城市廣場變「戰場」後，多名示威者及警員受傷，一哥始再次公開露面。他於今日凌晨1時45分左右，抵達大埔那打素醫院，探望受傷下屬。醫院內早已有大批警員，亦有身穿藍色背心的「傳媒聯絡」警員在急症室內。

手指受傷警員由救護車轉送威爾斯親王醫院治理，可見其手指位置仍然流血，斷指暫時用冰鎮。(陳永武攝)

盧偉聰譴責示威者使用暴力。(陳永武攝)

他在醫院內逗留約半小時，在醫院正門接受傳媒採訪，警務處副處長鄧炳強陪伴在旁，全程未有發言。他指，沙田清場事件中，暫時有10名警員受傷。他指其中一名警員，被「暴力示威者」咬斷右手無名指其中一截；其餘警員則有頸部被硬物打傷、面骨及眼骨裂、腹部被擲物所傷等。

盧偉聰稱，事件中至今有超過40人被捕，包括涉嫌咬斷警員手指的示威者。他對暴力事件予以「強力譴責」及感到「憤慨」，會繼續全力調查此案。他續指，過去一個月社會撕裂，警方的態度是「便利一個和平示威、保護香港市民生命財產」。

但情況愈來愈差，至「令人髮指」的地步。他稱，有人「好似失去常性，見到警員跌但仍不停踢。」盧偉聰又在醫院門外，對著鏡頭公開訴苦：「做嘢就話警察濫權；唔做嘢就話我哋裝彈弓、設空城計!」

被問及新城市廣場表示沒有報警及求警協助，為何會有大批警員進入商場行動，盧反問：「有人違法行為，走入商場，係咪有責任跟入去拘捕呢?」至於沙田遊行的不反對通知書，於清場時仍未逾期，盧則認為「雖然有不反對通知書，但有違法行為時，警方就會要求示威者離開。」

訪問期間，有市民離開醫院時，大叫「盧偉聰你含X啦，X你老X扮傻!」隨即登上的士離去。