【沙田遊行】新城市廣場回復平靜　好運中心吉野家成連儂牆

昨晚（14日）警察驅散示威者期間，於新城市廣場爆發嚴重警民衝突，警方在商場內出動胡椒噴霧、亦有示威者在高層位置投擲物品；衝突過後多名警員及示威者受傷，亦有多人被捕。新城市廣場一度成為主要「戰場」，今早（15 日）記者再到場視察時，發現混亂場景已清理完畢，多間店舖準備如常開店。 另外，附近的好運中心吉野家分店，早前以木板圍繞外牆，今早該個木板已成「連儂牆」，亦有示威者將早前「獅子狗」廣告張貼在木板上。

新城市廣場清理完畢 店舖未受影響 今早（15日）記者到昨日爆發嚴重衝突的新城市廣場視察，商場今日如常開放，經過昨日混亂的衝突，原本地上遺下大量雜物及血跡，現已清理完畢，上址現時回復平靜，有數名清潔工人相信作最後清潔工作。 另外，昨日爆發混戰的主要場地、地面位置，多個名牌店舖未見受影響，有職員到場準備開店，而商場亦有不少行人經過。記者及後再到一度發生衝突的好運中心查看，上址現時同樣已清理完畢，連鎖食肆店亦已重新開門。

好運中心吉野家成連儂牆。（王珮殷攝） 好運中心吉野家成連儂牆 早前連鎖快餐店吉野家的facebook發布「獅子狗」廣告，其後母公司合興的行政總裁洪明基受訪時稱自己撐警，有關「獅子狗」廣告被消失，更一度傳出有小編被解僱，引發公關災難。昨日沙田大遊行，好運中心的吉野家分店嚴陣以待，以巨型木板圍封外牆玻璃，遊行過後，木板變成連儂牆。今(15日)早記者再前往現場察看，發現木板暫未拆去，仍可見到貼滿便利貼的「連儂木板」，但位於商場的店面則未受影響、如常開業，不少食客在場進食。 有示威者於木板上貼上打氣的便利貼，亦有人畫下「獅子狗」的圖畫，諷刺早前的公關災難，又有人士將早前「獅子狗」廣告張貼在木板上。

新城市廣場昨爆警民衝突

昨日（15日）新城市廣場爆發警民衝突，期間多名防暴警察進入商場位置，有示威者於商場高層位置向下投擲物品，包括液體等；警方曾於商場內驅趕示威者，並出動胡椒噴霧，事後現場剩下大量雨傘、急救用品及血跡，現場地面濕滑，遺下一遍凌亂的場面。

