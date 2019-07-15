【沙田遊行】特首林鄭月娥探望受傷警：暴徒肆意襲擊佢哋

昨日沙田大遊行後，晚上爆發衝突，事件中有28名傷者送院，包括最少十名警員。直至今日，仍有7名人士留醫。今日下午3時許，特首林鄭月娥前往大埔那打素醫院探望受傷警員，她稱現時仍有6名受傷警員留醫，形容使用暴力的示威人士為暴徒，譴責他們的暴力行為，並稱會追究到底。

林鄭月娥於醫院見記者時稱，昨日沙田衝突中有超過十名警員受傷，現時仍有6名警員留醫，留醫大埔那打素醫院的3名受傷警員情況穩定。林鄭稱，感謝警隊人士於前線維護香港治安，「但係竟然受到呢啲暴徒，我覺得真係可以形容為暴徒肆意襲擊佢哋。」

會支持警隊執法 追究到底

林鄭月娥稱，法治是本港最重要及成功的基石，但過去多次的和平遊行過後，總有別有用心人士去衝擊執法者，破壞本港法治精神。林鄭表示對施用暴力抗爭、破壞法治及傷害警員的人士作出強烈譴責。林鄭月娥強調，香港社會不會容忍暴力行為，會繼續支持警隊執法，亦支持警隊全面調查，追究到底，用法治精神去處理暴力行為。林鄭稱，警務處會聯同律政司盡快調查。

問及是否曾請辭，林鄭月娥表示，香港特別行政區的任期是5年，雖然現時工作上有很大的困難，佐強調自己有承擔及任誠繼續任內的工作，用包容、謙卑的態度聆聽社會意見。林鄭稱，社會上的抗爭是由特區政府修例引起，但修例工作已於6月15日宣佈徹底停止，「所以我希望政府可以諒解，嗰個引發抗爭嘅事已經不存在。」

特首林鄭月娥前往醫院探望受傷警員。（蔡正邦攝）

保安局局長李家超感謝警隊於現時如此艱難的時期，緊守崗位，面對不同的挑戰及壓力。李家超稱，過去數星期的示威中，暴力攻擊警隊的情況越來越嚴重、越來越有組織。李家超稱，正常的遊行是不會攻擊警隊，惟和平遊行中夾集了一些存心行使暴力的人士去攻擊警隊，破壞社會安寧。

李家超稱，見到暴力的升級由最初的用雜物、雨傘，轉為用磚、鐵通擲向警務人員，導致他們受傷。李家超表示，昨日的沙田事故中，有暴力人士圍住警方，瘋狂地用木棍毆打警員。李家超強調，「暴力行為一定唔可以合理化，或是美化佢。」

暴力人士是有組織性

李家超認為，刻意去攻擊警方的暴力人士是有組織性，他們有物資、有聯繫、有手勢，是有計劃、刻意堵路去破壞社會安寧，「任何正義化暴力係危險嘅，我哋唔容許暴力繼續存在。」李家超亦表示，涉及暴力人士可能要背負嚴重的法律後果。

特首林鄭月娥聯同保安局局長李家超前往醫院探望受傷警員。（蔡正邦攝）

林鄭月娥離開醫院時，一名男示威者在旁大聲斥罵﹕「X婆兩個仔有英國護照，香港人就無，要香港人......」他隨即被兩名保安員制止及拉走。