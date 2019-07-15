【沙田遊行】衝突期間沙田中心職員助離開　新城市廣場澄清無報警

昨日（14日）警方清場期間，大批防暴警察前往沙田中心橋面位置，有示威者於逃避警方行動時，進入好運中心及沙田中心，警方更一度進入商場驅散示威者，最後於新城市廣場，警民爆發嚴重衝突，導致多人受傷及被捕。 沙田中心管理處職員一度與警方協調，及後示威者在安排下離開商場；另一邊廂，多名防暴警進入好運中心，圖透過電梯到平台位置，阻止擲物示威者，最終於商場內拘捕一名女示威者；而爆發嚴重警民衝突的新城市廣場，網上片段顯示有疑為保安職員，疑帶領拎盾牌的防暴警察前進，商場及後澄清並無求警協助。

管理處職員則安排示威者分批離開商場。（陳蕾蕾攝） 示威者逃往沙田中心 職員協示威者離開 昨日於源禾路及沙田鄉事會路十字路交界現場，防暴警察向前推進期間，突然衝向上橋方向，並驅散橋面示威者，及後防暴警察列成陣線，多名示威者逃進沙田中心內。示威者進入沙田中心後，當時商場兩面出入口玻璃門，均有大量防暴警察駐守，不少人受驚前往三樓平台位置躲避，有警員更一度進入沙田中心內。 沙田中心管理處職員及後與門外防暴警員協調後，警方稍向後退，管理處職員則安排示威者分批離開商場，並指「希望你地守秩序，慢慢落」，示威者再沿橋面離開。

超過5名男警包圍一名年輕女示威者並將其押下。（林振華攝） 好運中心圖制擲物示威者 一女示威者被捕 約9時半，大批防暴警察由沙田鄉事會路及源禾路推進至好運中心對開馬路，期間有示威者於好運中心高處擲下膠樽、頭盔等雜物，警員紛紛走避至兩邊行人路。 其後，有另一批防暴警察趕至好運中心上層驅散示威者，而位於地面的防暴警察則跑到商場內，圖透過商場電梯到平台位置，制止擲物的示威者。及後商場內超過5名男警，包圍一名年輕女示威者，並將其押下，示威者大驚失色。而在場社工多次擴音器高呼「請警員冷靜」、「係女士嚟！」，惟在場警員並未有理會，事後該名女子被捕；記者當時未見有管理人員到場處理事件。

大批持盾牌防暴警察一度包圍、封鎖沙田港鐵站。（陳蕾蕾攝） 新城市廣場爆衝突 商場：無報警求助 及後爆發嚴重警民衝突的新城市廣場，當時商場內仍有不少市民於商場內用膳，大批持盾牌防暴警察突然進入商場內，一度包圍、封鎖沙田港鐵站。有示威者於高層位置投擲物品於地面，而成為主要「戰場」的地面位置，警方亦曾向示威者出動胡椒噴霧，有警員及示威者於衝突中受傷，亦有示威者頭部受傷流血，及後多人於商場內被按倒在地後遭拘捕。 網上流傳一段片段顯示，兩名身穿正裝、疑為商場職員的男子，疑正帶領防暴警察於商場內前行。沙田新城市廣場昨晚（15日）於社交媒體上，兩度發文澄清，指新城市廣場未有報警求警協助，亦沒有同事帶警察在場內執行職務，帖文又表示「同事只是在場內維持秩序，協助商場內的人士」；另外帖文提到，「面向沙田大會堂的新城市廣場地面出入口，至三樓通往沙田港鐵站出入口的通道，均為24小時公共通道，必須開放予所有人士。」

警員未獲同意 不可進入處所搜查

根據《警察通例》第44章，警務人員如未獲得合法授權或擁有人或佔用人的同意，不得進入任何處所搜查。另外，警務人員於獲得擁有人或佔用人的同意進入任何處所執行搜查後，如該擁有人或佔用人其後不同意，則警務人員須立即離開。

大律師陸偉雄表示，正常而言警方不能隨便進入私人地方，有關管理處有權拒絕警方進入，但警方是否進入場地內，要視乎當時警方判斷是否認為有刑事案件發生，而進入場地的原因應為制止罪案發生等。實際情況仍需由警方解釋根據何種基礎及原因下進入商場範圍。警方消息指，如有案件發生，警方一向有權進入商場。最初有警員進入新城市廣場，是為了追捕懷疑掟磚人士，後來發生有警員被示威者圍毆的事件，所以再作增援。

民權觀察：不應採取完全圍堵策略

民權觀察今午發新聞稿，指昨日觀察員注意到警方昨晚行動中，於沙田新城市廣場附近的多條道路、商場通道、出入口設立封鎖線，警察並曾於港鐵沙田站A出口向站內並往沙田新城市廣場的方向推進。在警方的驅散行動期間，港鐵東鐵線曾在個別時段停止於沙田站的載客服務。警方的佈防及驅散行動在實質上形成圍堵示威者的效果。

民權觀察又促請警方在驅散示威群眾時，不應對示威者採取完全圍堵的策略，又指根據外國經驗，圍堵行動不但無法令示威者離去，反而會產生「沸水效應」，令警察和示威者之間出現嚴重衝突，造成與驅散行動目的不符的不良效果。組織認為，除非警方有充足的法律依據，認為可在示威現場作出拘捕，以及已決定在示威現場進行大規模拘捕，否則警方不應使用大規模圍堵的策略將示威者圍困。就昨日的情況而言，民權觀察注意到大量一般的市民及和平示威者被圍困在警察於新城市廣場的封鎖線內。