【九龍區大遊行】山東街影相女遭纏擾　警拘三人涉非法禁錮等罪

上周日（7日）反修訂《逃犯條例》九龍區大遊行，入夜後部分示威者佔領彌敦道，警方清場並爆發衝突。一名女子報稱在旺角遭10多人纏擾，指她拍攝他人形貌，要求交出手提電話，其間有人從後箍緊頸部與胸部、捉住其手腳，並將她按在地下。警方今日拘捕3人，涉嫌非法禁錮、襲擊致造成身體傷害、非法集結及非禮罪。

西九龍總區刑事 (行動) 警司陳子良表示，上周日晚上約11時，在山東街及西洋菜南街交界，一名31歲中國籍本地女子被10多人纏擾，指空她用手提電話拍攝他人容貌，要求她交出手機及刪除相關片段，當時女事主解釋並無拍攝他們的容貌，惟對方不相信。其間最少兩名男子從後箍緊女事主頸部及胸部，其他人則捉住其手腳，並將她按在地下，意圖搶奪其手機，女事主不斷呼救，大叫非禮及救命。女事主劇烈掙扎10多分鐘後，成功掙脫並逃入人羣離開現場。