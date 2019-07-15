【九龍區大遊行】山東街影相女遭纏擾　警拘三人涉非法禁錮等罪

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上周日（7日）反修訂《逃犯條例》九龍區大遊行，入夜後部分示威者佔領彌敦道，警方清場並爆發衝突。一名女子報稱在旺角遭10多人纏擾，指她拍攝他人形貌，要求交出手提電話，其間有人從後箍緊頸部與胸部、捉住其手腳，並將她按在地下。警方今日拘捕3人，涉嫌非法禁錮、襲擊致造成身體傷害、非法集結及非禮罪。
西九龍總區刑事 (行動) 警司陳子良表示，上周日晚上約11時，在山東街及西洋菜南街交界，一名31歲中國籍本地女子被10多人纏擾，指空她用手提電話拍攝他人容貌，要求她交出手機及刪除相關片段，當時女事主解釋並無拍攝他們的容貌，惟對方不相信。其間最少兩名男子從後箍緊女事主頸部及胸部，其他人則捉住其手腳，並將她按在地下，意圖搶奪其手機，女事主不斷呼救，大叫非禮及救命。女事主劇烈掙扎10多分鐘後，成功掙脫並逃入人羣離開現場。
陳子良指，女事主翌日求醫，證實在前額及四肢有10多處不同程度瘀傷，其後報案。西九龍重案組調查後，今日拘捕2男1女，年齡介乎23至31歲，涉嫌非法禁錮、襲擊致造成身體傷害及非法集結，其中一名男子亦涉非禮罪，他們正被扣留調查，警方不排除有更人被捕。陳子良又指，女事主並非警員，據她所指，當時途經現場，發現有很多人，於是拍照向朋友分享，並無集中影任何人容貌。