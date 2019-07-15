【沙田遊行】半百市民圍新城市廣場詢問處　要求解釋警入商場原因

沙田遊行演變為衝突，警方昨晚8時清場，及至9時示威者在新城市廣場內聚集，忽然有大批警員衝入商場內，雙方爆發衝突。有市民質疑商場是否報警，或者無報警下放行讓警員入商場，令場面極為混亂。今日晚上10時，有半百市民包圍新城市廣場詢問處要求答覆，至晚上近11時仍未離開。

現場所見，晚上8時許，市民吳小姐在新城市廣場詢問處質問職員為何昨日商場內會有大量警察，是否有人報警或有職員帶警員入內，其後包圍詢問處的人數增加至50多人。詢問處職員否認有報警，但未就放警察入商場的問題作解答。其後，有職員到場留下電郵及地址，指明早9時會有高層職員答覆，但市民不滿意答案，不願散去，要求職員致電聯絡高層到場解答，並繼續包圍詢問處，其間不時起哄，不斷高呼﹕「打電話！打電話！」並要求高層立即到場交代事件。至晚上近11時仍未散去。

吳小姐表示，昨日她亦有參與遊行，但遊行結束後便到新城市廣場消費及用饍。至晚上9時許，她結帳離開，發現商場內有大量警員，大批年輕示威者慌忙逃進商場，場面混亂。她批評事件「離譜」，「私人地方點解無啦啦放差人入嚟？」並指自己是消費者，卻被警方騷擾，又難以離開商場，最終要問記者及市民才知可經沙田站閘口離開。

新鴻基地產今日回覆傳媒查詢時表示，新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。有關公共通道包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道。新鴻基地產重申，事前並不知悉警方昨天傍晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。對於昨晚的事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新地深表遺憾和難過。