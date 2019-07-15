【沙田遊行】指示威者主動襲警及掟雜物　47人被捕　13警送院

昨（15日）反修訂《逃犯條例》沙田遊行，警方指出因示威者掟磚等雜物，所以警員進入商場，並因遭商場內示威者猛力主動襲擊及擲物而採武力並拘捕示威者。行動中，共拘捕29男及18女，涉嫌干犯非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等罪名。過程中有13名警務人員需送院接受治療，現時仍有5人留院。並指，對於近日發生的連串暴力行為，警隊必定會積極進行調查，務求將破壞法治者繩之以法。

警員於新城市廣場進行拘捕行動。（資料圖片）

警方發稿稱，暴力示威行動嚴重衝擊法治，指出自六月初開始有大量公眾活動，在完結後很短時間內，往往有大批激烈示威者突然發難，以暴力衝擊警方防線及襲擊警務人員，令現場即時變得非常混亂及危險。示威行動愈見暴力是對法治的嚴重衝擊，而肩負維護香港法紀的警隊，必會站在最前線，維持公共安全及公共秩序，確保市民安全。

一名警員手指斷裂。（鄭子峰攝）

警：有預謀地及大規模派發裝備 掘磚、收集攻擊性武器

警方指，昨日下午遊行人士抵達源禾路時，拒絕按原定路線遊行，並霸佔沙田鄉事會路及源禾路一帶，堵塞道路。其後大批人士在沙田鄉事會路、源禾路及橫壆街一帶非法集結，有人在短時間內有預謀地及大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並在現場掘起路面磚塊、收集大量鐵枝及其他攻擊性武器，拆毀附近鐵欄，以鐵欄及其他雜物堵塞道路。同時，一批暴力示威者蓄意使用交通圓錐筒和不知名粉末等不同物品主動襲擊警察，並衝擊警方防線。

警稱，為及早阻止情況進一步惡化，警方於晚上約7時50分開始多次呼籲在沙田一帶非法集結的示威者盡快離開現場，並提醒與示威無關的市民留意自身安全，切勿參與任何非法行為。至晚上約8時30分，警方再次發出警告，要求在場示威者立即散去，否則會使用武力。警方驅散行動隨後於晚上約九時展開，希望示威者向沙田東鐵站方向盡快離去。

警：暴力示威者在橫壆街及附近商場平台擲磚等

在大部分示威者離開現場後，有暴力示威者在橫壆街及附近一帶的商場平台向警方投擲磚塊、雨傘及頭盔等，對警務人員及市民的安全造成嚴重威脅，警方於是進入這些商場及其平台以制止其暴力行為。當警方進入商場後，商場內多名示威者多次猛力主動襲擊警察及從高處向警察投擲雜物，警方因此使用適當武力對暴力示威者作出拘捕。行動於約凌晨零時完結。