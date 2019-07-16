【沙田遊行】重組血戰多個火頭　港鐵飛站惹恐慌　是誰叫停列車？

沙田遊行後的五小時衝突，綜合現場採訪資訊及各方消息，記者以三幅地圖，嘗試整理晚上的衝突起因及經過：警方本計劃讓示威者向沙田火車站方向散去，但其後發現有個別示威者開始「儲磚」，於是決定驅散；示威者撤退期間，出現零星掟磚、高處擲物，警方決定由驅散變成拘捕掟物者，並走入商場追捕。追捕、撤退的示威者無路可退⋯⋯入夜新城門廣場多處火頭在同一時間出現，加上港鐵緊急煞停列車不停沙田站，令被圍困商場的示威者大恐慌，爆發血戰。

火頭一：源禾路集結 讓示威者散去 發現儲磚變驅散

周日（14日）下午4時55分，遊行隊伍隊頭到達終點沙田站對出巴士總站後，在沙田鄉事會路及源禾道交界，有示威者拆除警方封鎖線膠帶走出馬路，警方噴椒，示威者還擊。之後，示威者與源禾路體育館對開的警方防線對峙，以鐵馬、雨傘設路障阻擋警方，示威者設多條物資鏈運送物資至最前線。高峰期，約有二萬人在上述十字路口集結。

約7時50分，警方多次呼籲在沙田一帶非法集結的示威者盡快離開現場，六分鐘後，源禾路警方防線警力增加，鄉事會路近沙田河亦有警方盾牌陣。現場示威者轉告，警方跟議員商討後，只要示威者向沙田火車站方向和平散去，警方不會向前推進。當時，大部分示威者開始散去，約六百人仍留在源禾路的前線。

晚上8時，記者發現示威者在源禾路體育館行人路掘磚。至8時20分，沙田一帶出現多條警方推進的盾陣，包括鄉事會路近瀝源邨、瀝源邨內、沙田車站圍、沙田正街、大會堂、沙田中心近大會堂天橋等。8時半，警方再次發出警告，而警方驅散行動隨後於晚上約9時展開，當時決定驅散，據了解是認為個別示威者「儲磚」已到了一個危險程度，要防止發生掟磚，驅散的目標，是希望示威者向沙田東鐵站方向盡快離去。

晚上8時59分，源禾路有示威者向警掟磚，但與警方距離太遠，投擲十多塊也掟不中，警方出紅旗，並三方推進。示威者由鄉事會路及源禾道交界退至橫壆街、好運中心、沙田中心。由於出現掟磚，驅散同時，警方也決定要對掟磚及擲物者作出拘捕，在拘捕過程中，警方走入了好運中心的商場，及後並來到了新城市廣場。

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火頭二：晚上九時 好運中心擲物 驅散變拘捕

晚上9時正，警方三方推進，但示威者因大會堂有警方防線，而無法經大會堂方向離開，被逼走入橫壆街，經好運中心、沙田中心離開。防暴警推進至橫壆街，有市民在好運中心的平台不斷向地面防暴警員投擲雜物，包括雨傘、水樽。防暴警登上好運中心商場、天橋展開搜捕行動，欲拘捕投擲物件的人士。

同一時間，橫壆街的示威者一直朝沙田正街方向逃去，其間有人與警方商討讓示威者離開，但有示威者發現沙田正街天橋有大量警力，慌張後退入好運中心，並往沙田中心方向離開。惟沙田中心往新城市廣場的天橋有大量防暴警員設防線，示威者無路離開，被圍困在住宅平台，經物業處人士與在場指揮官溝通後，示威者獲放行，往新城市廣場方向離開。警方也有進入商場，搭電梯到擲物的位置，試圖拘捕擲物者，並展開追捕。

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火頭三：新城市血戰 多處衝突 港鐵飛站 恐懼升温

新城市廣場當日晚上，共有兩個戰場，分別在新城市廣場中庭及沙田站位置。晚上8時58分，警方清場前夕，沙田車站圍巴士總站有半百警員集結，阻擋出口，示威者只可經閘口入沙田站離開，商戶立即落閘關門。約半小時後，在沙田站出口聚集的警員推進，進入沙田站，並擋住所有入閘口。示威者開傘陣布防，警民對峙。至9時50分，有口罩示威者要求離開，警方最終打開一小路放行，大批示威者經閘口入站。但至9時57分，沙田站內有便衣警員向巴士總站出口後退，退至扶手電梯時，便與示威者發生衝突，至少三名示威者被按地拘捕。

另一邊廂，晚上9時46分，數名便衣警員因追捕投擲物件的示威者而進入新城市廣場，並被大批示威者包圍，雙方爆發衝突。其間有一名警員衝出追打示威者，落單後被大批示威者圍毆。數分鐘後，接連有以數人為一小隊的防暴警員衝入新城市廣場中庭增援。晚上9時53分，一名香港大學學生被多名警員拘捕，其中一名便衣沙展被咬斷手指。其後，防暴警員衝上新城市廣場四樓繼續驅散人群。

港鐵宣佈不停沙田站 被困示威者恐慌

衝突期間，沙田站港鐵列車一度飛站，令在場示威者出現恐慌，覺無路可退，是其中一個觸發衝突的原因。到底是誰叫停列車？當時是晚上10時5分，港鐵指，因應昨日在沙田站附近有公眾活動進行，車站大堂內有大量人群聚集，為確保乘客安全，安排東鐵綫來回方向的列車不停沙田站。示威者不斷稱要趕10點鐘的尾班車，否則無法離開。其後，港鐵沙田站職員留意到有乘客欲乘搭列車離開，車務控制中心因此安排了兩列分別前往紅磡及羅湖方向的列車在沙田站接載乘客。車站方面亦有作出廣播，通知乘客月台有列車接載乘客。晚上10時25分，新城市廣場的衝突告一段落。港鐵見在車站聚集的人群逐漸散去，列車服務於約10時30分回復正常。