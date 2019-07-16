【沙田遊行】15名泛民區議員譴責警圍堵示威者　製造大規模慌亂

沙田遊行最終演變為歷時五小時衝突，示威者被圍困在新城市廣場，與防暴警察爆發衝突，血染商場。15名沙田區泛民主派區議員對警方、港鐵、新地、建制派及政府予以嚴厲譴責。他們批評警方出爾反並圍堵示威者。港鐵安排列車不停沙田站，令示威者被困，並讓警員進入沙田站驅趕市民。新鴻基地產管理的新城市廣場職員帶警員入商場。建制派人士單方向指責示威者，無視市民安危。而連場衝突背後，源於政府一意孤行，以至「社會撕裂」。

沙田區泛民主派區議員李世鴻、丘文俊、丁仕元、陳國強、麥潤培、葉榮、陳兆陽、趙柱幫、林永成、陳諾恒、吳錦雄、黃學禮、程張迎、許銳宇、容溟舟一共十五人，今日（16日）下午5時在新城市廣場近百步梯進行記者會，就周日沙田大遊行之後發生警民衝突，對香港警察、港鐵、新鴻基地產、建制派及政府班子予以嚴厲譴責。

區議員﹕警方困獸鬥圍示威者

他們指出，沙田遊行和平進行，惟至源禾路及鄉事會路交界時，據在場人士指有遊行人士擺放狗糧，警員突然無預警下向遊行群眾噴椒。沙田區區議員及立法會議員與警方交涉後，警方表明不會推進，遊行人士可向大會堂、沙田站方向離開。但警方迅即三方推進，出爾反爾進行「圍堵行動」，又指是不必要的衝突及使用過份武力。區議員葉榮批評警方連老幼婦孺都不准離開，「困獸鬥，咩人都打，視香港市民為塵土。」

趙柱幫﹕要求交出指揮官姓名

而區議員趙柱幫斥責警方的行動牽連一般香港市民大眾。他又指，大會堂為和平集會地點，獲發晚上8時至11時的不反對通知書，而警方未有理會，派出百多名防暴警包圍百步梯，更在法院對開拘捕30多名年輕人，「呢一位指揮官落咩決定？區議員作緩衝，但警方拒絕幫手，激化警民衝突，一定要交出呢個名，一定要追究到底！」他又指，他會成立全民監察警權的組織，呼籲大家一同去信特首辦、警務處、監警會等部門投訴所有濫權警員，質問﹕「是否要以香港市民為敵！」

葉柱幫要求警方交出周日衝突指揮官姓名，並會去信投訴所有濫權警。（陳浩然攝）

譴責港鐵、新地周日安排

另外，示威者被圍困商場時，港鐵宣佈東鐵線不停沙田站，令市民被困沙田市中心內。沙田站閘內更出現大批未有配帶委任證的疑似警員以武力驅趕市民，令市民驚恐。他們批評港鐵配合警方行動包抄市民，「係警方要求，抑或港鐵自己決定？」

他們亦指，新鴻基物業管理表明未有就當晚事件報警，但有片段清楚拍到穿著新城市廣場制服職員帶領大批警察入商場，放任警方進入私人地方，令市民受驚。他們亦譴責建制派人士，不曾到示威現場協助或作調停，但卻單方面指責示威者，無視市民安危。

而他們再一次強調，問題歸根究底是政府一意孤行，不肯「撤回」方案，包庇警隊濫權。而親政府陣營一直未有為自己製造的「社會撕裂」向公眾致歉及作出補救。

沙田區泛民主派區議員就周日沙田大遊行之後發生警民衝突，對香港警察、港鐵、新鴻基地產、建制派及政府班子予以嚴厲譴責。（陳浩然攝）

沙田衝突的導火線，在於周日（14日）遊行時，示威者拆開封鎖帶佔用不反對通知書以外的馬路，其間有人向警員辱罵，更有人取出狗糧，警方在無預警下向示威者噴胡椒噴劑。一輪推撞過後，警察在源禾路設防線，示威者以鐵馬、傘陣製路障，有人掘磚及曾投擲磚塊。

晚上9時，警方表示進行「清場」，三方推進驅散示威者，惟沙田正街、大會堂、沙田車站圍、沙田中心天橋、沙田站閘口等地皆有大批警力。示威者被逼逃進橫壆街，經好運中心、沙田中心離開。有市民在好運中心平台向警方投擲雜物，警方由「清場」改為「圍捕」掟物者，衝入好運中心搜捕。

其後，沙田新城市廣場聚集大批無路可逃的示威者，有警員衝入內追捕掟物者時落單，被示威者包圍，引發防暴警員進駐商場救同僚及驅散示威者。而沙田市中心亦同樣爆發警民衝突。而港鐵在商場爆發衝突後，基於乘客安全為由，煞停列車不停沙田站，引發被圍困的示威者恐慌，擔心大叫要趕上十點尾班車。港鐵其間加派兩輛空車接載沙田站乘客離開，而列車服務在衝突結束後方回復正常。