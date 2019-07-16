【沙田遊行】眾志成員獲保釋　稱警署內遭威嚇：喺度打X死你都得

香港眾志常委朱恩浩和成員廖偉濂涉嫌非法集結被捕，遭扣留45小時後，獲准以三千元保釋候查，須於八月中報到。他們離開警署後見記者，表示遭到警員暴力對待，身體多處有傷痕，並有警員在警署內向他們稱「喺呢度（警署）打X死你都得」。他們將查看事發相關片段，並與律師商討後續行動。眾志對警方的拘捕方法、暴力對待包括肢體及語言，以及拖長扣留時間予以譴責。

眾志成員獲保釋候查，譴責警方暴力對待。（林振華攝）

眾志表示，朱恩浩及廖偉濂遭扣留超過45小時，其間進行筆錄盤問、錄影會面及住所搜查，搜查時無檢走物品，但要求換下身上衣物作證物。眾志認為扣留時間過長，無理及不必要，懷疑警方刻意拖長扣留時間，作為不必要的懲罰。又指，兩人在拘捕過程中被警員暴力對待，朱恩浩被警員膝蓋壓住頸部，按在地上，180度扭手腕；廖偉濂在被拘捕前遭一批警員亂棍追打，在警署內遭暴力威嚇。眾志會考慮法律追究，須與律師商討後決定，對警方的拘捕方法、暴力對待包括肢體及語言，以及拖長扣留時間感到非不滿，並予以譴責。

朱恩浩表示，在事發當日（14日）正沿唯一逃生路線離開現場，當時正在行人路上，忽然一名白衣軍裝警員衝前，朱表示「走緊喇」，其後被對方撞向牆，頭部撞牆，令他失去重心伏倒地上，手腕被扭曲感到劇痛，眼鏡掉落。醫院驗傷證手無骨折，但其他損傷有待確認。另外，由於雙手被索帶綁起兩、三小時，血液不流通及麻痺，手指可能扭傷。

香港眾志常委朱恩浩稱警員說「喺呢度（警署）打Ｘ死你都得」。（林振華攝）

廖偉濂表示被捕過程身上有九處遭警員襲擊傷痕，一處是遭白衣軍裝警員以警棍毆打並推倒地上，令左腰撞向石壆，需到醫院驗傷，造成坐下及躺下困難；兩處是被制服在地及帶上警車時，遭警員不斷將左手手踭向後扭曲，以索帶將其雙手綁起用力過緊，尤其左手，並拒絕重綁要求；有五處由警員或警棍襲擊造成，分別在右手腕、上臂、背部肩胛骨、右腳大腿及左小腿，其中腿傷較輕；最後是面部，「我覺得係最離譜」，一名綠衣防暴警察用膝蓋不斷撞向其面部，「我一定會追究」，但不知道其警員編號。

廖偉濂稱在警署內遭威嚇令人不能接受。（林振華攝）

「我覺得非常非常離譜」，廖指，被帶返馬鞍山警署後，數名示威者被帶到七樓的餐廳，其間一名警員突然衝向他，講粗口並「擸凳想襲擊我」，但遭其他警員制止。他認為事件在警署內發生，該名警員失控令人大惑不解，警員情緒管理太差，令人不能接受，他又指該名警員說「認Ｘ住我」。朱恩浩補充指，該名警員說「喺呢度（警署）打X死你都得」，他認為這是極不合理的恐嚇。

朱恩浩認為，特首林鄭月娥非正面回應訴求，未來數星期的示威遊行會不斷出現，促請林鄭正視五大訴求，尤其是實行雙譜選。