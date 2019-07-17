【沙田遊行】重組新城市淪戰場三日經過　職員疑帶警進入成導火線

新城市廣場成網民炮轟對象，源於周日沙田衝突，防暴警進駐商場驅散示威者，網上片段顯示商場職員帶領警員進入商場，觸發示威者、消費者及廣大市民不滿，批評新鴻基地產令市民身陷危險之中。昨日一名市民質問詢問處，要求交代商場有無報警或是否有職員帶警員入商場，引發半百人圍詢問處，立法會議員林卓廷收集眾人問題交予新地高層，並提出今日傍晚6時是高層交代事件的「死線」，但新地一方未有答覆，最終引發今晚逾千人塞爆商場抗議事件。

周日（14日）沙田區大遊行，演變成五小時衝突，其中一個主要戰場是新城市廣場。（資料圖片／蔡正邦攝）

本周日（14日）沙田區大遊行，演變成五小時衝突，其中一個主要戰場是新城市廣場。當晚警方多處設防線，亦呼籲示威者向沙田站方向散去，而新城市廣場是前往沙田站的必經之路。當晚9時31分，警方攔在沙田站閘口前，更派員駐守閘內，示威者無路可逃，被逼滯留新城市廣場中庭位置。據知，十多分鐘後，數名警員衝入商場內，欲拘捕向警方投擲物件的示威者，結果被示威者包圍，更有一名警員衝出追打示威者，最終落單被圍毆。防暴警察其後便進駐新城市廣場向示威者揮棍、噴椒驅趕。

網上片段中，有兩名疑似商場職員帶防暴警走入商場。（影片截圖）

網傳職員帶領防暴警入商場惹民憤

而觸發市民對新城市廣場怨怒難平，源於網上流傳一段影片，兩名身穿疑似新城市廣場職員制服的男子，帶領數十名防暴警員穿過商場，當時職員作出懷疑引領警員及指示方向的手勢。市民質疑新城市廣場是否曾經報警，或者職員是否有意放行、甚至帶領防暴警進入商場，最終令場面失控變成大混戰。有市民批評商場屬於私人地方，事發時在商場內消費，卻飽受驚嚇。即使新地在facebook否認報警，回覆傳媒時亦重申，事前並不知悉警方當日傍晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。但新地的「解畫」未能平息民怨，終引發一連兩日市民包圍詢問處事件。

周一晚上，半百市民包圍詢問處，他們對於職員的答覆感不滿，並要求高層立即到場交代事件。（資料圖片／楊婉婷攝）

一名市民投訴 半百市民聲援

周一（15日）晚上8時，市民吳小姐到新城市廣場詢問處質問職員為何昨日商場內會有大量警察，是否有人報警或有職員帶警員入內。職員否認有報警，但對於有職員帶警察入內，卻未作出解答。吳小姐不接納有關回覆，其間陸續有更多市民到場聲援，人數多達50多人。

及至凌晨零時，立法會議員林卓廷指當時接獲沙田街坊求助，希望他到場協助。他到場了解情況後，即時與新地高層聯絡後，對方回覆未能即時安排會議或作具體回覆，故林收集市民的問題及質疑後，凌晨轉達予新地高層。現場市民提出周二（16日）傍晚6時是回覆的「死線」，否則當日晚上8時會再包圍新城市廣場詢問處抗議。同一時間，亦有網民號召聲援8時的抗議活動。

周二晚上8時時，近千人包圍詢問處抗議，要求答覆。(香港01記者攝)

八時一到商戶落閘 千人圍詢問處

結果，新地高層回應不見蹤影，未及八時，商戶落閘，千人湧現，包圍新城市廣場詢問處高呼「新鴻基交代」口號，並填寫投訴表格。千人炮轟下，新地高層始終沒有露面，而前線職員只能回答「有冇開冷氣」的問題，卻沒有回應是否已正聯絡商場高層及有否報警求助。最後更有四名職員聲稱不適送院。市民的怨氣難平，最終將詢問處長檯及牆身充當「連儂牆」，寫滿控訴的字句表達心中不滿，但至凌晨零時，現場仍有市民聚集未肯散去。

新地晚上8時回覆 與周一回覆相同

香港01就市民周一提出的問題，追問新地回應，而周二晚上8時22分，香港01收到世聯顧問代新城市廣場發出的回覆，與昨日的回覆相同。內容指新城市廣場服務處自7月14日星期日晚起收到有關當晚在廣場發生的事件的電郵和查詢，而新城市廣場所屬的新鴻基地產已於周一（15日）發出聲明。

聲明內容如下﹕「新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。有關公共通道包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道。新鴻基地產重申，事前並不知悉警方昨天傍晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。對於星期日的事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新地深表遺憾和難過。」