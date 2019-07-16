【沙田遊行】結束遊行往新城市食飯　市民：無預計過商場內有危險

周日（14日）反修訂《逃犯條例》沙田遊行，警方與示威者於新城市廣場內爆發激烈衝突，昨（15日）晚有市民包圍新城市廣場詢問處，要求答覆為何大批警員當晚會於商場出現，新鴻基地產未於今日傍晚6時前回應，市民再度包圍詢問處。 參與包圍的市民認為，事態發展是新鴻基地產及新城市廣場咎由自取；另有當日和平示威後到商場食飯的市民稱「無預計過喺商場入面會有危險」，當時感到驚慌，要求商場作解釋。

陳小姐：無預計過喺商場入面會有危險

大圍居民陳小姐表示，當日參與遊行後，晚上約8時許與家人到新城市廣場7樓食晚飯，知道外面一直氣氛緊張，但「無預計過喺商場入面會有危險」。當時她透過fb得悉立法會林卓廷與警方有共識，示威者開始撤退，但其後示威者進入商場後無法離開。陳小姐一家逗留在餐廳內，「覺得有危險」及驚慌，不知何時可回家，「唔知會混亂到咩程度」，並稱下望時感到情況誇張及嚴重，及至警方撤退後，約11時才步行回家。

陳小姐指，後來得悉兩名商場保安員帶警員內進，要求商場解釋是否一早與警方作協調，但無通知市民及商戶；其次新城市廣場稱事前不知，但片段拍得保安帶警員內進，若為保安員擅自決定，將如何處理；另外，若警方無得同意而內進屬實，會否出聲明作譴責。她續指，平日亦會到商場食飯，警方及商場無預先通知相關行動安排，對附近市民、商戶及遊客都受影響。

方先生認為新城市廣場及新地漠視市民訴求。（陳浩然攝）

方先生：新地、新城市咎由自取

市民方先生一連兩日參與包圍商場詢問，並填寫「客戶會面紀錄」。他表示，昨日途經詢問處，發現有大批市民聚集，要求商場保安處解釋帶警員內進原因，但他們無法消除市民疑慮。其後林卓廷到場了解，並致電新地公關部一高層職員，對方聲稱會處理，市民要求開啟電話揚聲器直接對話表達訴求，但對方無理會，在與林卓廷對話數句後掛斷電話。後來林卓廷以Whatsapp轉述市民訴求，並要求今日傍晚6時對回應，終令市民再度包圍商場詢問處，「今日嘅場面係新鴻基地產及新城市廣場咎由自取。」