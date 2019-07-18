【黑工截肢】20歲黑工雙腳壓碎一截肢　母親哭崩：他怎走下去？

本月11日流浮山廈村路一個回收場貨倉，發生男工人雙腳被碎膠機壓碎工業意外。20歲受傷男工人為來自內地黑工，事發至今一直留醫，雙腳重創其中一邊腳已截肢。其父母周一來港，因身無分文兩晚於公園過夜，談到兒子傷勢母親哭崩，「我的兒子人生報廢了，才20歲……他怎麼走得下去？」面對兒子高昂的醫藥費，羅父母均感到徬徨，希望有熱心人士能相助。

涉事地點為流浮山廈村路一回收場。（資料圖片）

20歲事主羅君豪至今仍於醫院留醫。（受訪者提供）

20歲的事主羅君豪為內地人，本月11日於流浮山廈村路一個回收場貨倉內工作期間，雙腳被碎膠機夾傷，一名姓劉55歲同事見狀報警求助，他隨後被送往屯門醫院治理，其後一直留院至今。

右腳截肢左腳要再做手術

羅的父母周一（15日）來到香港了解情況，探望身受重傷的兒子，「（意外）快六天了，（兒子）在工場裡打工，現在身負重傷，右腳沒了，左腳還要做第二次手術」，羅媽媽指兒子雙腳被機器壓傷後，右腳腳掌至小腿骨完全碎裂已截肢，左腳掌近腳踭骨亦碎裂，現時醫生用兩根鐵釘加固後暫時可保住，但仍需要進行第二次手術，於身體其他部位割取皮膚組織進行修補。

我的兒子人生報廢了，才20歲……他有好長的時間，我們都快60歲了，怎麼辦呢？他怎麼走得下去？ 羅母

聽說可「搵大錢」 付2萬中介費來港

羅家一家四口為河南新縣人，羅父是農民，一邊眼晴失明，羅君豪就讀高中未畢業，另有一名年約30多歲的姊姊。羅媽媽指，兒子因聽別人說有人可介紹來港「搵大錢」，向一名中介人繳付2萬元介紹費後，上月3日由深圳來港，5日起於流浮山一個回收場內工作，日薪約600元，於上月20日及本月5日曾出糧共9,000多元，羅用了部分錢作租房及買手機。惟於意外後，仍有約7,000多元欠薪未有支付。羅媽媽稱，當時兒子出發前未有通知家人，但到港後有致電回家，羅媽媽當時擔心兒子勸他回鄉，但兒子未有理會，不幸隨後發生意外。

母親心碎 擔心兒子人生報廢

「看到兒子身上，那個腳切那樣的，我們的心好難（過）……我的兒子人生報廢了，才20歲……他有好長的時間，我們都快60歲了，怎麼辦呢？他怎麼走得下去？」，談到兒子傷勢，羅媽媽難忍憂傷痛哭，有醫院病人知悉羅及其家庭狀況，見到羅母的情況亦拿出1,000元相助。羅父母周三（18日）到勞工處求助，初步最得勞工處呈報表格供兒子填寫，但由於要提供僱主資料，因而相信求助困難。他們周三晚打算尋找賓館暫住，亦希望向入境處申請延期留港。

談到兒子傷勢，羅媽媽難忍憂傷痛哭。（林振華攝）

希望有熱心人士相助

羅媽媽指兒子稱回收場內所有員工都是黑工，於發生意外後所有員工均即時逃去，沒有人替他報警，唯有一名姓劉的僱主為羅報警，但其後亦已失去蹤影。兒子入院後，昏迷兩日方甦醒，並通知身在內地的父母。羅父母於本周一來到香港，惟他們家境貧困、人生路不熟，兩晚來只於公園躺睡，亦無錢買東西吃，「東西太貴，買不起吃不起，老公餓了一天，有個姐姐給我一個麵包我吃」，自己的雙程證於本周日（21日）到期後便要返回大陸，由於兒子並非本地人，留醫費用高昂，面對兒子高昂的醫藥費，羅父母均感到徬徨，希望有熱心人士能相助。