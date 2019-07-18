連登仔出POST爆「每日300個新移民來港」　入境處凌晨出稿澄清

有網民於昨日(17日)傍晚6時許，在網上討論區「連登」發表帖文「(爆料) 原來毎日唔係150個新移民, 係300個!!!!!!」帖文內為電話TELEGRAM CAP圖「行業爆料專線」，內容標題為「移記總部高層公然協助"專才""打尖"做身份證」(按:「移記」是入境處俗稱)。

該截圖內容大致講述，今年7月9日起，一批內地專才住滿7年，要轉換永久身份證，當局需預留300個籌予他們。因而導致普通市民無有walk-in籌；又指每日不止150個單程證新移民，原因是專才及單程證是分開計，每款150個，故為300個名額等等。

入境事務處於今日(18日)凌晨1時15分，透過政府新聞處發放新聞稿澄清事件，全文如下：

本處留意到在網上討論區有評論指本處近日實施的一項身份證安排有欠妥善一事，本處重申，該項安排只為便利一些剛獲批居留權的市民，由於他們已按預約時間前臨本處辦理領取居留權的手續，為免他們另行安排再次前臨本處辦理換領永久性居民身份證的手續，本處便特設此項安排，讓他們在領取完居留權後可選擇即時前往本處的人事登記處辦理永久性居民身份證的手續。

本處重申，此項安排並不會對其他居民正常辦理其身份證手續造成任何影響。另討論中提到本處每日有150個單程證和150個專才預留配額一事，本處亦鄭重澄清並非事實，本處並無有關安排。