【沙田遊行】逾百人再聚集新城市　「我愛沙田柚」謝居民撐反俢例

周日（14日）反修訂《逃犯條例》沙田遊行，晚上於新城市廣場爆發警民流血衝突，新鴻基地產（新地）遭質疑帶警方進入商場進行拘捕行動，罔顧市民安全。雖然新地周三（17日）開腔解釋，重申並無報案，職員只是帶警員前往好運中心，但說法未獲市民接納。周一至今第四天都有市民在新城市廣場聚集。另外，有市民發起答謝「沙田友」活動，派發文宣、貼紙等，感謝沙田居民對反修例活動的支持。

逾百市民再於沙田新城市廣場聚集。（余睿菁攝）

今日（18日）傍晚時分開始，陸續有市民於新城市廣場四樓詢問處聚集，同層不少商舖提早收舖。近晚上7時許現場已圍滿逾百人，但氣氛和平，市民主要在長檯上填寫抗議字句，有不少字句質疑新地昨日的說法，並有直斥新地大話連篇。

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有市民以政府高官及建制派立法會議員頭像設置跳飛機。（余睿菁攝）

詢問處對開地下，市民貼上印有政府高官及建制派立法會議員頭像的跳飛機，包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰等，並放置「777」及寫上「壽終正寢」的氫氣球，有市民在該處及詢問處前撒溪錢。

另外，有沙田居民表示支持反修例運動，及為居民帶來的不便降溫，市民發起「我愛沙田柚答謝活動」，今明兩日晚上在沙田火車站外、新城市廣場外百步梯派發「沙田加油」貼紙、反修例活動時間表文宣及柚子茶包等。

晚上約8時，多次參與反修例示威活動並手持英國旗的黃婆婆，現身於新城市廣場，惟與身旁一名男子一度發爭執，現場市民勸阻；此外，一名花裇衫男子被指拍攝市民面部特寫，他自稱記者與市民以英文交涉，但僅出示立法會臨時記者證，身份被質疑，擾攘一會後便離開。