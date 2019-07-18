【逃犯條例】警總兩度被包圍　兩男分別涉噴漆刑毀襲警被捕

灣仔警察總部分別於6月21日及6月26日遭市民包圍，警方今日拘捕兩名分別18歲及25歲的男子，兩人被指以噴漆損壞警察總部外牆及襲警被捕。

上月警察總部兩度遭示威者包圍。（資料圖片）

警方表示，警方一直全力調查6月示威者兩度圍堵警察總部事件。警方經調查後，鎖定一名18歲男子姓王男子，他涉嫌於6月21日以噴漆損壞警察總部外牆，今日在黃大仙被捕。另外，6月26日一名身穿便服的警員前往灣仔警署上班期間，步行到軍器廠街時，被多名示威者包圍，並遭拳打腳踢施襲，該名警員面部、背部及腰部受傷，現已康復。警方今早於大角嘴一住宅單位內拘捕涉嫌襲警的25歲姓岑男子。18歲男子報稱調酒師，而25歲男子報稱地盤工人，兩人正被扣留作進一步調查。

當日有大批示威者包圍警總，現時警方只拘捕兩名人士，有記者詢問調查案件是否有難度，負責案件的毒品調查科署理警司盧嘉晉表示，警方運用大量資源調查圍堵兩日警總的暴力行為，警方會繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。

當日大量示威者戴上口罩，警方被問到如何辨認有關人士 ，盧嘉晉回應指，現時仍調查案件，而且部分案件已進入司法程序，不方便透露有關調查方法。記者再追問警方如何辨認有關人士，盧嘉晉未有直接回應問題，並指公眾於不同媒體看到21日及26日有不少人圍堵警察總部，當中亦有不同非法行為發生，重申警方有法律責任調查一切違法行為，會盡全力調查案件，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民進行公眾活動時，應以和平態度進行，切勿以暴力行為表達訴求，警方對於襲警這類嚴重案件，會嚴正追查並追究到底。