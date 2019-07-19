【逃犯條例】告士打道50米鐵欄被消失　為防遊行再築路障？

周日反修訂《逃犯條例》沙田遊行，警方與示威者於源禾路爆發小型衝突後，示威者拆去源禾路及沙田鄉事會路路邊鐵欄，於體育館對開以索帶築起三角形路障作防線，與警方對峙。有網民發現一段告士打道的鐵欄被拆走，懷疑拆欄行動是為預防下周日（21日）民陣遊行中，示威者再拆欄作防線。

下周日（21日）民陣再度發起遊行，下午3時於維園集合出發，遊行至終審法院。有網民發現告士打道有鐵欄被拆除，懷疑是預防示威者再拆鐵欄製作防線。

香港01記者到告士打道查察，發現維園對開告士打道天橋落斜後一段50米路段，來回行車線中間的鐵欄被拆除，目前以橙色膠帶綁在鐵柱上，用以提示分隔線。另外，灣仔警察總部外軍器廠街、告士打道、立法會及政總一帶亦有多個鐵欄被拆，但相信為較早前示威活動已被拆除，至今仍未重新安裝，而政總添華道路口的水馬則擺放多日仍未移走。

記者周四下午約4時亦重返源禾路及沙田鄉事會路，工人正於源禾路重鋪行人路石磚地，遊行當日被拆除的鐵欄則仍放在路邊，等候重新安裝。

周日（14日）下午約5時，示威者與警員在源禾路爆發衝突，示威者偏離遊行路線，走出源禾路，警員在無預警下一度施放胡椒噴霧，多名有示威者逃跑時跌倒受傷，其後示威者在源禾路及近交界位置沙田鄉事會路拆走路邊鐵欄，以索帶築起三角形路障，並插上雨傘作為防線。