【連儂牆】重組搗亂經過　口罩男領黑衫人撕紙　白衫鄉音人貼標語

凌晨逾300名身穿黑色及白色的人士，暴力摧毀大埔連儂隧道。黑衫與白衫人士負責不同工作，在一名手拎對講機的黑衫男帶領下，用約20分鐘的時間，將連儂隧道變得面目全非。牆上由原本色彩繽紛的便利貼心聲，變成雜亂無章的A4紙，分別寫上「通番賣國」、「賣國求榮」、「賣友求利」及「一路好走」字眼，又張貼大量印有「守護香港」字眼的紙張，順勢宣傳由建制派發起於周六在添馬公園舉行的集會。

先頭部隊黑衣人負責將連儂奴牆上的包書膠，將貼在牆上的便利貼撕滅。（SocREC社會記錄頻道直播截圖）

口罩男領軍

今凌晨2時許，一輛旅遊巴駛往大埔墟港鐵站附近，約50多名黑衣人步下車廂，往連儂隧道歲去，他們大部分為戴口罩的年輕男子。步入隧道，一名身材高、穿黑衣、牛仔褲、戴黑色口罩的男子，手持對講機，大聲以廣東話向黑衣人講「撕膠紙」，一聲令下，年輕的黑衣人便開始行動，將連儂牆上的包書膠大力扯下，粗暴地將貼在牆上的便利貼撕滅。

黑衣男子發號施令

歷時約5分鐘後，手持對講機的黑衣牛仔褲男再次出聲，「黑色衫嗰啲，一係企路邊，一係企正門，畀白色衫開波。」此時另外五部載有身穿白衫人士的旅遊巴早已抵達火車站一帶。

部分白衣人操鄉音

先頭部隊黑衣人完成工作，接著白衣人上陣。白衣人有老有幼、有男有女，有人操廣東話、亦有人操普通話或不知何處的鄉音，大部分白衫人士揹著背包。有白衣人手持一桶桶白膠漿，粗暴地邊行邊將白膠漿塗上牆，其餘逾百名白衫人士則將抱在手上的A4紙雜亂無章地往牆上貼，掩蓋原本牆上的紙張。見一邊的牆將近貼滿，手持對講機的黑衣牛仔褲再次發聲，「全部人聽住，白色衫全部去正門」，有白衫人以普通話問其他人「要去哪裡？」，然後再跟大隊往正門去。

白衫人士則將抱在手上的A4紙雜亂無章地貼上牆。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

大埔區區議員區鎮樺稱，眾人大肆破壞了約20分鐘，警察始趕到，當時警察只是將他們驅趕，大部分人登上旅遊巴離去。

凌晨約2時45分，在南運路行人路邊，有一批約10多人、身穿白衣的男女被警方截停，他們以「大媽」、「大叔」為主，操大陸鄉音。據了解，被截停人士自稱為內地遊客，其中一名女子疑未能出示旅遊證件，被警方帶走，其他人徒步離開。

白衫人「落單」迷路 警帶走一女

其中一名無帶旅遊證件內地女子被警員帶走。(賴南秋攝)

現場所見，原本的「連儂隧道」四字被黑衣人換上「壽終正寢」四字取代。白衣人張貼了大量印有「7.20添馬公園守護香港」集會的廣告，且「揼本」地於隧道入口兩旁放上10多個花牌，於花牌上分別貼上何韻詩、林卓廷、毛孟靜及譚得志等泛民人士的黑白相，另外台灣總統蔡英文的黑白相亦被貼在花牌上。「7.20添馬公園守護香港」大集會由建制派發起。