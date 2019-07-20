【721遊行】三千警力戒備　200水馬封政總警總　馬路旁鐵欄被拆走

修訂《逃犯條例》風波持續，不同團體及市民舉行連串集會及遊行活動浪接浪。繼屯門、旺角、尖沙嘴、上水及沙田後，明（21日）民陣再次於港島區發起遊行，活動雖已獲批不反對通知書，不過警方要求遊行隊伍以灣仔莊士敦道及盧押道交界為終點。民陣召集人岑子杰表示，警方指有網民稱7月21日會有行動，對當日公共安全感到擔心，因此限制遊行隊伍不可以經過金鐘和中環。 據了解，警方高度重視明日遊行活動保安，因此佈防安排與71遊行相約。警方將出動3,000警力戒備，並於特首辦、警察總部外設立近200個兩米高水馬。

記者今午到灣仔及金鐘一帶觀察，現時未有太多警員駐守及巡邏，不過龍和道至添美道， 即包圍立法會、特首辦及政府總部馬路旁的鐵欄已經全被拆走；而警總外圍馬路中間的鐵欄亦被拆走，全部以均換上橙色膠帶以分隔行車線。

兩米水馬護政總、特首辦 警總外圍最多

區內主要政府建築物均重門深鎖。警方現時已於特首辦、政府西翼正門及警總外圍擺放高度約兩米的大型白色及藍色水馬。而警總外圍最多，共有89個；其次為政府西翼門前，有60個兩米水馬；特首辦外則有24個，而政總及特首辦內均有逾百個大型水馬，保安嚴密

據了解，警方在7月21日的遊行會出動約3000警力,在遊行期間會採用跟7月1日相似的模式維持秩序，包括以水馬保護敏感建築物，盡量減少跟示威者的埋身接觸，除非遇到嚴重情況才會出動。