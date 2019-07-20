【荃灣武器庫】香港民族陣綫成員被押搜屋　警入夜再拘兩男

周六（20日）早上，警方O記探員搗破荃灣隆盛工廠大廈一個武器庫，警方根據線報行動，當場拘捕27歲的盧溢燊，晚上9時許警方將他帶返葵涌石籬邨石興樓寓所調查。警方晚上十時許表示，在荃灣及上水區再拘捕兩名25歲分別姓侯及姓鄧本地男子，懷疑與案件有關，所有人士現正被扣留調查。

有組織罪案及三合會調查科經深入調查後，昨晚（19日）約10時30分突擊搜查荃灣德士古道142號一工廈單位。警方在單位內檢取共十枚燃燒彈、三支鏹水、一罐電油、三支彈叉、一把牛肉刀、一些化學物品、一批口罩及燒杯。同時，警方在單位內發現一批「三過氧化三丙酮」（Triacetone Triperoxide (TATP)）。爆炸品處理課人員到場支援，將該批「TATP」安全處理。警方疏散上址工廈內及附近一帶的人，事件中無人受傷。

單位內一名27歲的男子盧溢燊，涉「無牌藏有爆炸品」被警方拘捕。晚上9時許，他腰纏鐵鏈，被鎖上手扣，穿著拖鞋，由警員押往石籬邨石興樓一單位搜屋，他其後再被押往荃灣隆盛工廠大廈調查，逗留約半小時後，由探員押送離開。另外，警方經進一步調查，再分別在荃灣及上水區拘捕25歲姓侯及姓鄧男子，兩人同涉「無牌藏有爆炸品」。所有被捕男子現正被扣留調查。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據了解，警方檢獲的證物中，包括一件香港民族陣綫的黑色T恤。香港民族陣綫今日下午3時分別透過telegram及facebook發布消息，指今日於荃灣工廠大廈被捕姓盧男子為其組織的成員，已經有律師協助保釋。

警方表示，根據第200章《刑事罪行條例》54條，企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產，製造、管有或控制任何爆炸品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，或使他人能夠藉以危害生命或對財產造成嚴重損害。則不論爆炸是否有發生及是否已對人身或財產實際造成損害，均屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁20年，而爆炸品則須予沒收。