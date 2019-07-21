【721遊行】警總政總特首辦　400水馬陣嚴密佈防　警犬戒備

修訂《逃犯條例》風波未完，民陣再度發起港島區，起點位於維園，終點則位於灣仔修頓球場外一帶。遊行前夕，記者到灣仔及金鐘一帶巡視，凌晨已發現龍和道有工人漏夜以膠水加固磚頭、公民廣場放滿水馬；至今晨再巡視多個主要政府建築，包括警總、政總、特首辦出入口有重重水馬陣，數量接近400個。據了解，警方對今次遊行嚴陣以待，將動員3,000警力戒備。

據了解，警方對於是次遊行保安高度重視，將出動三千警力戒備。而記者一連兩日巡視，發現於特首辦、警察總部、政府總部外設立近400個兩米高水馬。路政署亦漏夜安排外判工人以膠水加固龍和道一段行人路的磚頭，以防再出現7月1日示威者佔據龍和道，並掘磚圖衝擊警方防線的情況。

兩度被示威者包圍及破壞的警察總部外設有水馬，有警員持長盾出入。(蔡正邦攝)

金鐘水馬陣嚴陣以待

前日（19日）深夜起，警方已於警總、政總及特首辦對開架「水馬陣」，嚴陣以待；設記者昨午到金鐘及灣仔一帶巡視，發現包圍立法會、特首辦及政府總部馬路旁的鐵欄經已全部拆走，另外警方亦於上址開始擺放合共逾百個大型水馬陣。

遊行前夕，今日中午12時許，記者再到灣仔及金鐘一帶巡視。曾被示威者攻佔的立法會，警方佈防並不嚴密，昨午有多個雪糕筒包圍，今午亦未見有水馬陣或警力，示威者可輕易進入立法會示威區範圍。

另外，灣仔警察總部外，多個路邊鐵欄已被拆走，換上橙色的膠帶取替，正門及其他出入口亦被多個藍色及白色、約80個水馬包圍，而水馬間則設有閘門供出入用。

特首辦加設多重水馬。（蔡正邦攝）

特首辦現PTU車 ​政總行人天橋現水馬

特首辦外的添華道亦設有水馬陣，鐵欄之內亦有大量水馬，更有多輛警察機動部隊車輛，記者亦發現有警犬戒備。該處現時只限特定車輛可進入。

政府總部東翼前地的公民廣場，凌晨時分警方已開始佈置約20多個兩米高的水馬，今早水馬亦設置完畢。而出入政總的行人天橋上亦有大量水馬。

公民廣場以水馬陣包圍。（蔡正邦攝）

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民陣今午港島區​遊行 終點需維持灣仔盧押道

民陣今日(21日)再次於港島區發起遊行，原定路線由銅鑼灣起步遊行至終審法院外，惟警方發出的不反對通知書，遊行終點則定於灣仔；民陣經上訴後終點需維持於灣仔盧押道，而結束時間則由晚上9時改至晚上11時。