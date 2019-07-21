【721遊行】示威者衝出金鐘　警察退入警總　政總現持槍防暴警

今（21日）日由民間人權陣線（民陣）發起的港島區遊行，終點為灣仔莊士敦道與盧押道交界，惟遊行人士抵終點後未有散去，繼續往金鐘方向遊行，而民陣已在終點立即呼籲遊行人士「立即散去」，有問題可「查詢警方」。遊行人士現時已佔據警總、太古廣場、海富中心一帶，本來在警總一帶戒備的警員節節敗退，退入警總內戒備。惟記者發現，在警總及政總內已有防暴警員身影，而政總的防暴警員更手持懷疑用於發射橡膠彈的槍械。

記者觀察所見，警方在遊行期間，在軍器廠街、正義道對開一段軒尼詩道及部分金鐘道設有雪糕筒，屬警方封路範圍內，但警力不算嚴密。示威人群抵達灣仔終點前， 警總附近軍器廠街、謝斐道、駱克道及告士打道一帶有機動部隊（PTU）人員巡邏，多個路口有機動部隊人員站崗看守。惟至下午近4時半，隊頭到達不反對通知書終點的莊士敦道及盧押道交界，但遊行人士未有散去，更向金鐘方向繼續前行。據悉，曾有黑衣示威者要求警方開路及作出指罵。警方首先往分域街方向後退，沿路節節退守，最終退回軍器廠街警察總部防線內。軍器廠街油站立刻關門。示威者方面，則沿軒尼斯道往金鐘方向前進，右轉往海富中心方向後有示威者步出夏愨道東西行線。現時，示威者已在警總、太古廣場、海富中心一帶聚集。

警方退守至警總門外水馬陣後方，以鐵通及金屬索帶加固防，並有警員穿上防暴裝備於警總正門樓梯位置待命。亦有警員在警總內拍攝遊行情況。軒尼詩道轉入軍器廠街至駱克道一段，已聚集大量市民，但軍器廠街西行方向仍然有車輛行駛。有示威者隔水馬向警總內大叫﹕「黑警」、「知法犯法」等口號。

下午5時許，香港01記者發現在早已有重重水馬包圍的政府總部內，出現多名防暴警員出現，部分人手持槍身寫有「Less Lethal（低殺傷力）」的槍械，相信是用於發射橡膠子彈。政總內亦有警犬巡邏。