【721遊行】中年人裝備「升級」　口罩成遊行必需品

由反對《逃犯條例》修訂引發的風波持續，自上月9日起，幾乎每星期均有遊行舉辦，惟目前警民關係緊張，衝突不斷，令本來氣氛平靜的遊行，變成需帶齊「裝備」防範的活動，口罩幾乎成了示威者的「必需品」，亦有人開始帶備雨傘、生理鹽水、急救包或眼罩等用品。裝備的不只是年輕示威者，不少中年人亦為了下一代站出來，學會裝備「升級」，戴上口罩才上街。亦有示威者裝束上盡顯創意，如花上數百元購買「真盔甲」，以及帶上「蓮花牌」，打算「淨化」遊行戾氣。

戴上口罩的梁先生指，自己的裝備便是一條寫有抗議警暴的毛巾。 （郭倩雯攝）

王先生（左）與友人陳先生再次上街遊行，他們不滿警隊高層縱容濫權的風氣。 （郭倩雯攝） 年輕示威者斥警隊高層縱容濫權 多年來，本港舉行的遊行多不勝數，遊行人士亦沒有帶備特別裝備上街，自上月9日起，遊行遍地開花，衝突亦不斷，除了前線警察配備防暴裝備外，示威者也為了自保，裝備「升級」，網上不少帖文均有提醒遊行人士帶齊裝備保護自己，口罩、眼罩、雨傘、頭盔、保鮮紙、生理鹽水、退熱貼以及急救包等，均是自6月以來常見的遊行「裝備」。遊行出發前，不少人在維園聚集，年約20多歲的王先生與兩名朋友表示，響應連登呼籲，為爭取政府回應民間五大訴求而遊行，他不滿警隊高層縱容前線濫用暴力，「係推佢哋受罪」，在旁的友人亦表示認同，「見過警方濫權，所以會出嚟遊行」，三人自稱屬「和理非」派，只帶備水和雨傘上街，即使遊行完結後有人行動升級，亦不打算參與，但強調不會阻止他人，只希望警民也沒人受傷。

有遊行人士帶同標語及核彈道具上街，亦戴上口罩遮蓋容貌。 （郭倩雯攝）

攜抗警暴毛巾 力爭五大訴求

自6月9日起從不缺席反修例遊行的周先生，即使需要攙扶拐杖，亦無阻他上街的決心，他指「民主」兩個字成為他堅持下去的動力。被問及是否有帶「裝備」遊行，他笑言水就是遊行的必要裝備。滿頭白髮、年近半百的梁先生指自己曾經歷英治時期，體會到英國人解決社會問題的能力，比較起來更顯香港政府無能，今日上街是為了繼續爭取政府未有回應的五大訴求。戴上口罩的梁先生指，自己的裝備便是一條寫有抗議警暴的毛巾，「我次次遊行都係帶水就夠」。

相識於銀髮族遊行的陳女士（左）及曾女士（右），坦言今晚會留守到最後。 （郭倩雯攝） 五旬婦曾主動前往「衝擊」路線 加入物資隊 只帶備樽裝水和口罩集合、年約50多歲的陳女士及曾女士於周三（17日）的銀髮族遊行才相識，自稱一向政治冷感的陳女士，上月16日才首次上街遊行，「因為見到6.12警察對一班和平遊行嘅市民，用催淚彈同橡膠子彈，所以好嬲」。7.1遊行人群在終點分流，「和理非」的一批前往遮打道，「衝擊」的一批則向立法會方向前進，陳女士選擇了立法會方向，「見到啲後生仔推住一箱箱物資，覺得好感動」。她主動請纓加入物資隊，被派往負責管理哮喘藥，旁邊則有年輕人以鐵馬衝擊立法會玻璃門，至晚上，有年輕人對她說，「姨姨，入面好危險，你唔好入去」。每次遊行目睹有年輕人身穿7.1當日的「裝備，都令她潸然落淚，「雖然唔識佢哋，但當咗佢哋係自己仔女一樣」。 帶「連儂傘」走到前線 表明今晚「留到最後」 手筋曾經撕裂、動過手術的曾女士坦言，每次遊行手部均疼痛難當，但無阻她上街的決心，她育有一子一女，均年約20多歲，兒子亦是遊行常客，「唔會阻止個仔任何行動，淨係同佢講你要留番條命仔」。曾女士今日帶備的所謂物資，只是一把貼滿訴求的「連儂傘」，只待政府能回應民意，她指自己曾購買散熱貼及降溫噴霧，並贈予示威者，「成日話啲後生收錢先出嚟，其實佢哋係用自己零用錢買物資」。兩名「銀髮族」裝備欠奉，惟直言今晚會「留到最後」，「如果見到警察打市民，我會出嚟擋」。

示威者穿上盔甲自我保護

以往遊行只是t恤，無任何裝備，由雨傘運動開始，鄭俠眼見警方的最力升級，有必要提升裝備保護自己，故花幾百元買盔甲，「頭盔、口罩已是基本裝備」。他稱，示威衝突愈來愈多，強調盔甲非挑釁，而是保護自己，以及提醒遊行人士，今時今日的示威要「必須時刻保護自己」。

青年設計「蓮花牌」淨化遊行 嘆現時遊行已不安全

29歲的梁先生從事設計工作，這次遊行帶備自製「蓮花牌」，他稱希望「淨化」遊行，達至「和理非」效果。他又稱，設計概念是來自近日發現連儂場上的長輩圖發揮效用，令更多年長一輩願意花更多時間了解運動。他又稱對早前銀髮族遊行深受感動，認為證明年長一輩都有願認為下一代和社會做點事的人，「老而不廢」。這次遊行他帶上3M口罩、保鮮紙和眼罩，認為現時香港遊行不如以往安全，「見到警察都驚」，希望保護自己之餘，都可以幫到人。