【721遊行】示威者裝備升級　Wargame頭盔護甲　漆彈、煙餅攻擊

民陣721遊行結束後，示威者穿上裝備，續向西環方向進發，分別包圍警察總部及中聯辦，物資站則分布在金鐘統一中心、中聯辦及警總等。記者現場所見，發現示威者裝備及物資明顯升級，多名年輕人穿戴疑似Wargame用的迷彩頭盔、護甲，又製作反光眼罩，並以墨水彈、彈叉、雞蛋及蠔油等作武器，向中聯辦及西區警署投擲。

晚上7時許，中聯辦外近千人圍堵，記者發現50米外示威者設置物資站，分配頭盔、口罩及眼罩等，示威者不時高舉物資，並呼籲同行人士「拎頭盔先去中聯辦」。現場所見，有示威者的眼罩升級，以反光紙貼在眼罩表面以防被拍下樣子，又用保鮮紙包上手臂。示威者亦使用安裝有綠色鐳射光的望遠鏡視察遠方情況，部分人的頭盔升級，使用相信是用作打Wargame的軍用迷彩頭盔。另外，亦有示威者以彈叉射向西區警署，又向中聯辦投擲墨水彈、疑似蠔油。

另一方面，金鐘統一中心內亦有物資站，記者發現有示威者身穿一件懷疑是打Wargame時使用的護甲。警總同樣有物資站，大量雨傘掛在欄杆上。另外，有示威者以垃圾桶盛載紅白藍膠袋，內有各式物資，數十名示威者在海富中心近麥當勞外卸下物資，組合成各款裝備，包括頭盔、眼罩、面罩、手套、護甲等，也有人以紙皮、木板自製盾牌。現場所見，示威者穿戴有疑似Wargame用的迷彩頭盔。

及至晚上9時許，中區警署近中景對開，示威者向警察投擲的疑是天拿水彈，現場傳出強烈的天拿水味。其後，現場更冒出大量濃煙，懷疑是示威者掟出煙餅，同時亦有人扔出白色氣球，內有刺鼻白色液體，警方大叫有人丟漆彈，期間有人丟一塊細磚頭，在記者旁邊碌過。

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示威者裝備升級，有人戴上Wargame用頭盔。（鄭翠碧攝）

中景道有示威者投擲疑似煙餅。(郭倩雯攝)