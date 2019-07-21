【元朗衝突】白衣人元朗疑伏擊示威者　西鐵站爆衝突　記者被打

今（21日）傍晚6時起，網上開始流傳多張元朗區內有大量身穿白衣人士於街頭遊盪，位置接近港鐵元朗站，有元朗居民表示對有大量身份不明人士於上址聚集感到不安，不敢循港鐵路線歸家。網上盛傳該批白衣人士將於西鐵站一帶伏擊遊行後回家的民眾，呼籲歸家人士注意人身安全。

網上流傳多張，由近百名白衣人士於鳳攸北街近休憩處位置聚集的照片及影片，部份相片中可見該批可疑人士身穿白衣，身上綁有紅繩的人士，手持「保衛元朗」、「保衛家園」的標語，亦有人手持特區區旗。

一段網上片段顯示，一名灰色上衣男子被人沿街追打，白衣人士手持掃把等物件施襲，當灰衣男子被包圍並逼至路邊欄杆無路可退時，有白衣人從後向他施以飛撲，灰衣男幾乎倒地，未及起身旋即又被多名白衣人士上前圍毆。

數十白衣人衝入元朗站 襲擊市民 乘客受驚

其後，至晚上近11時，元朗西鐵站內爆發衝突，有大批白衣人在西鐵站內月台，揮打滕條，向市民施襲。數十名白衣人手持棍棒物體闖入港鐵屯門方向月台，並指嚇毆打車內乘客。現場亦有記者被打至流血。有市民在閘外反擊，以水喉、滅火筒向白衣人噴射。晚上約11時，西鐵行駛至錦上路，有職員要求所有乘客落車，現場乘客情緒激動。一名港鐵職員回應指，元朗站被白衫人搞事，有港鐵職員亦受襲，已報警求助。隨即有好心人叫可提供衫換，現場乘客情緒激動，哭喊指元朗有人暴動，警察何在，「報警已無用。」現場乘客情緒躁動，有人指要開車到元朗聲援。

據了解，由昨日起元朗居民收到通知指，今晚會由有社團背景人士聚集500人，入黑後在元朗西鐵及輕鐵及雞地一帶「掃蕩」，針對穿黑衫的人士。翻查警隊網頁，元朗並無活動獲不反對通知書。

港鐵指，因應元朗站有大量人群聚集，為確保乘客安全，目前西鐵綫列車，將不停元朗站， 港鐵會安排特別列車接載乘客離開元朗站。