【元朗黑夜】元朗站多人遭白衣人打傷　市民轟警方「而家先嚟！」

7.21遊行在港島金鐘至西環一帶衝突不斷，至今日（22日）午夜仍未平息，昨晚開始元朗區更突然出現「新戰線」。由晚上約9時開始，網上已瘋傳大批疑似黑社會的白衫壯漢、手持藤條、棍、甚至據報有開山刀等武器，在元朗街頭聚集，卻遲遲未見警員現身執法，導致大量市民遇襲受傷，消防需啟動大量傷者應變措施。

在晚上10時許，已傳出有穿黑衫的市民，在街頭遭白衣人圍毆至遍體麟傷。及至約11時左右，大批白衣人更衝入西鐵元朗站見人就打，部分更追打黑衫市民至月台，有人被打至血流披面，立法會議員林卓廷亦一度被打。此時，才有警員到場，但元朗站已有大量市民被打傷，消防啟動大量傷者應變措施，表示有大批傷者，最少9人已經送院，當中7人送往博愛醫院、2人送往天水圍醫院。

該批施襲的白衣人在警員到場時已經悉數逃去，站內的市民眼見警員姍姍來遲，怒火中燒，不斷炮轟警員，「我老婆俾人打呀！你哋（警方）而家先嚟！」、「有人俾人打到成哋血呀！」同時聚集的市民越來越多，群情洶湧，不斷高呼「死黑警！死黑警！死黑警！」、「你幫佢哋（黑社會）？有冇搞錯呀！你哋係咪要保護市民呀！」

在場戴上頭盔等裝備等警被市民圍堵，有警員回應鼓譟的市民：「唔好郁手呀！於是無補！」但市民無動於衷，並反駁：「佢哋（黑社會）喺地下面呀，你哋上嚟做乜呀！」警員無計可施下，進一步撤退至J出口，並離開元朗站至地下。宜至今日（22日）凌晨零時左右，站內市民亦陸續散去。