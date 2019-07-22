【元朗黑夜】市民圍警署　不滿未平息動亂　天水圍元朗警署落閘　

元朗黑夜！大批白衣人闖入西鐵元朗站內見人就打，有乘客被威嚇，警方珊珊來遲，而白衣人已全面撤退，惟事件未結束，緊接在元朗J出口再爆衝突，有人昏迷倒地。立法會議員朱凱廸在facebook指天水圍、元朗皆有白衣人在港鐵站內襲擊市民，更呼籲市民勿回元朗。同一時間，亦有傳大埔站及連儂牆會有人搞事，新界北區一帶人人自危。記者現場所見，天水圍區有警察候命，有市民不滿警方未有平息元朗之亂，包圍天水圍警署。現時，天水圍警署及元朗警署已落閘。

立法會議員朱凱廸在facebook指天水圍、元朗皆有白衣人在港鐵站內襲擊市民。凌晨零時，記者在元朗西鐵站外目擊衝突情況，有白衣人疑打人時突然昏迷倒地，由救護車送院。而記者在天水圍站視察，有市民自發在天水圍站D出口等候，發起用私家車義載。有五名軍裝警在白衫女督察帶領下到天水圍站，其間指會在西鐵站內候命，並問有無人報警。有便衣警持盾牌。至凌晨零時23分，近半百名居民在天水圍警署前逗留，指不滿警方無平息元朗之亂。現時天水圍警署已落閘。另外，有網上片段亦可見元朗警署落閘。記者其後亦前往屯門警署、屯門西鐵站及大埔警署視察，現場情況平靜。

消息指：元朗警署已召EU到場支援

天水圍警署的警署警長陳雄傑曾出來警署外與居民對談，指希望居民散去，讓該警署預留人手到元朗支援，但現時有部分警力須留在警署應付包圍。惟居民激動要求警方立即到元朗支援，並要求交代剛才警方的「零部署」。其間有女市民指報案獲得安排。

有資深警官向《香港01》表示，元朗警署已要求總台急召衝鋒隊(EU)到元朗支援。天水圍警署亦預備了人手，指大部分警員已超時留守工作，並隨時準備相應武力出動，如每名前線須攜帶盾牌。

凌晨1時半，現場仍有半百市民包括天水圍警署，並在門外大聲嗌﹕「救人！」九巴「月薪車長大聯盟」發起人葉蔚琳亦到場勸喻示威者離去。

天水圍警署有警員調停。(鄭秋玲攝)