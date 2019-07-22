【元朗黑夜】前TVB主播柳俊江血流披面　傷者：煉獄都形容唔到

7.21遊行雖於港島舉行，惟昨晚元朗區卻一片哀嚎，大批手持武器的白衫惡漢，竟在區內追打市民，更衝入西鐵元朗站見人就打，猖獗程度令人譁然。警方「失蹤」令大批市民遭打傷，事後遭群起撻伐。其中身穿黑衫的資深傳媒人、前無綫電視新聞主播柳俊江，更被拍到遭人打至血流披面。

警方昨晚趕至元朗站時，施襲的白衫人已轉戰站外，站內則遺下斑斑血漬，消防需啟動大量傷者應變措施。其中前無綫電視新聞主播柳俊江，得悉元朗站發生事故後，在個人facebook專頁表示「我現在出發，元朗幫手。全部人，一齊去」。未幾，該批白衫人衝入站內，他懷疑遇襲，頭部受傷，血流披面坐於地上，情況令人憂心。

● 傷者：煉獄都形容唔到

傷者廖先生稱，事發時正乘搭的西鐵往屯門方向的列車，晚上11時左右，在元朗站有疑似黑社會人士衝入車廂尾，並用粗藤條及竹棍毆打乘客，且不分上衫顏色、男女均照打。同時，大堂充斥叫囂聲，可見血漬及「保衛家園」的示威牌。他指，當時市民並無任何防身用具，另一班列車抵達後亦未有開出，「想走都走唔到，一個警察同一個職員都冇，報警都冇人嚟，比煉獄更加恐怖，煉獄都形容唔到！」

左耳受傷的方先生則稱，當時想保護乘客，他眼見疑似黑社會聚集元朗站大堂，遂大叫現場人士散去，結果在站內被一名粉紅色衫男子推倒，其後逾10名白衫男向他圍毆達10分鐘，左耳及頭部中棍。等候救援期間，獲一名休班消防員安撫情緒，但他恐被「點相」，恐懼非常。

遇襲前柳俊江（戴帽者）在元朗站。（陳永武攝）