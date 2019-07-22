【元朗黑夜】記者問遲到原因　分區指揮官：我哋點會有機會睇錶？

昨7.21遊行日晚上，西鐵元朗站突遭大批疑似黑社會的惡漢入侵，多名白衫男手持武器追打市民，多人遭打至頭破血流。雖然晚上約9時開始，網上已瘋傳數百白衣人在元朗聚集，亦有市民報警，惟警方遲遲無現身執法，被指最少一個半小時後才到場，當時已有大量市民遇襲受傷。有港台記者事後向在場警員查問因由及到場時間，其中一名八鄉分區指揮官李漢民回稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」

八鄉分區指揮官李漢民（右），被港台記者追問「遲到」原因，回稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」（網上影片截圖）

●「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」

元朗站內衝突後，戰線延至站外，事後有大批警員在元朗站對開駐守，一名香港電台女記者上前向警員查問「阿Sir，想問你哋點解咁遲先嚟？」其中一名「三粒花」白衫警員，先以安全為由，着記者站回行人路，然後回答：「遲唔遲呢我唔知，我哋係收到call嚟嘅。」記者隨即問：「你哋幾點至到？」他稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！妳見唔見到頭先都幾亂下㗎？見到㗎可？如果見到你就知啦，我哋點會有機會可以睇錶呢？」

該警員續稱：「我哋而家暫時未有時間答妳類似嘅問題，有需要同PPRB（警察公共關係科）聯絡返。」記者繼續追問：「即係你哋平時出勤係唔睇錶嘅？你哋冇人知記者幾點嚟？」他稱：「我哋當然有人知啦，但我而家唔會再回應呢啲問題，亦都唔會同其中一間回應。」

●「你咁樣係唔會令到我驚㗎！」

記者又追問，為何沒有拘捕任何人士、以及為何事發時一個警員都沒有，該警員頓時語帶不耐煩稱：「喂，你唔好質問我先啦！」記者表示只是詢問，並非質問，他笑笑口指：「你咁樣係唔會令到我驚㗎！」另一名警員嘗試調停，該「三粒花」則指「唔需要再回應喇。」最後記者向其查問名字，他回覆：「我姓李，八鄉分區指揮官李漢民，Okay？」然後有車輛到場接載他們離開，「上車，兄弟！」

《香港01》正向警察公共關係科查詢相關資料。