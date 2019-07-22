【元朗黑夜】大批黑衣人決戰白衣惡煞　拍片者：「以武制暴！」　

元朗昨日（21日）入夜後變成「冇警城市」，名正言順是「元朗黑夜」。大批白衣人士持木棍、鐵枝等武器，闖入元朗港鐵站內大開殺戒，無差別攻擊車廂及月台人士，造成多人受傷，得手後突然散去。

為何大批人士突然伏擊其中一列西鐵列車？據消息透露，今次是有力人士從中策劃、帶頭及協調整個行動。其中一個手法，就是派人在港島暗中跟蹤示威者，並不停沿途報告，直至得悉「目標人士」坐上西鐵後，該班就注定了成為「廝殺列車」。

不過，據現場人士了解，涉事列車上大部份乘客均為普通市民，只有部份人士剛於港島區參與示威活動，因此不少乘客見到白衫漢湧入車廂均大驚，對於事件毫無頭緒。而伏擊行動「成功」後，白衣人在警員到達前四散，部份人士則盤據港鐵站外圍。

有市民獲得一條電話錄音，內容稱：「元朗呢度會合，我地村民贏晒，趕走晒口罩仔、黃絲，𡃁仔影下相都俾人打。總之就好療癒啦，啲警察都好太平!」此外有網上片段可見，有防暴警員在西鐵站外的通道行走，而大批持武器人士則在站外空地位置，並有人說：「防暴警察都無理我哋呀!」部份人施施然放下鐵通及木方。

有市民不值白衣人所為，在元朗作威作惡，但警察疑似不作處理。有市民拍得一條影片，可見有約50多名身穿黑衣人士，手持棍棒狀物體，開啟電筒「爆閃」模式照向一堆白衣人，繼而再急促衝向白衣人堆，雙方隨即展開打鬥。而片段僅40秒，完結前未見有警員出現。拍攝片段的市民認為黑衣人是「以武制暴」。

片段可見防暴警與白衣惡煞相距不遠。