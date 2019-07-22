【元朗黑夜】白衣人月台打人　列車廣播叫乘客落車　市民恐慌哭崩

血染元朗西鐵站，白衣狂徒見人就打！白衣狂徒強衝元朗站，直闖列車車廂見人就打，有車上市民的哭崩的錄音傳出，指當時港鐵列車停在元朗站，車門大開，車廂更廣播叫乘客離開列車。月台上白衣人遊走，以棍狀物襲擊乘客，更圖衝入車廂，無助的老中青乘客被困車內。市民哭稱﹕「港鐵要啲人出晒去，但黑社會向出面係咁扑人，但港鐵要我哋出晒去囉，好恐怖呀！」另外，亦有元朗Yoho住戶夫婦偕嬰兒回家，被手持武器白衣惡漢尾隔追著，一家三口慌逃入住宅大堂才避過一劫。

昨（21日）晚上近11時，數十名白衣人士在元朗西鐵站聚集，其後更衝入閘內，直闖月台，向一輛停駛並開著門的列車攻擊，乘客、市民、議員及歸家示威者皆成為被襲擊的對象。網上流傳多段事發時身在車廂的市民的錄音，講述事發時情況。一名男子痛哭稱港鐵不准乘客留在車廂，要求乘客全部離開車廂，「但黑社會向出面係咁扑人，但港鐵要我哋出晒去囉，好恐怖呀！」他又指列車一直開著車門，而黑社會無差別施襲，飲泣稱﹕「變態！」

少女﹕車廂廣播叫乘客離開 白衣人月台打人

另一名少女則指出，列車車廂內廣播要求乘客離開車廂，但月台擠滿白衣人，更「衝埋入架車入面打人，佢哋向車入面見人就打，唔理係咩人，總言之就算收工嘅平民，佢都打！」列車上男乘客走上最前保護弱勢的老人家、女士、小童及傷者，更叫大家打開雨傘抵擋白衣人的攻勢，而白衣人不斷向車廂投擲物品。少女哭述情況，稱﹕「我好彩冇被人打，係因為前面好多人抱住我，啲嬸嬸又抱住我，幫我擋晒。」而少女身後是一向血流披面、在大堂時已被打傷的人，少女亦擋在前面保護傷者。少女形容等了好長時間，列車才重新開出及前往屯門站。

白衣人在月台手持滕條向車廂乘客施襲。（網上影片截圖）

白衣人無差別襲擊 偺嬰兒回家市民被追

白衣人無差別襲擊市民，連帶著嬰兒回家的途經市民難倖免。元朗Yoho住戶Helen（化名）表示，昨晚11時05分，她與丈夫及數個月大的初生嬰，行經元朗西鐵站回家時，突然有一班身穿白衫男子，手持武器追趕群眾。「見到有女仔驚驚地，咁迎面跑過來，再行多兩步就見到一大班人跑過黎，話前面啲人追住所有人！」

眼見一大群惡漢手持武器衝來，Helen一家三口立即往住所出入口跑去，其間白衫惡漢窮追猛打，惟幸他們順利回到住戶大堂。其間，一名身穿白衫的口罩漢，企圖衝入住戶大堂，但門被鎖上，他只好放棄及離開。之後亦有零星住客跑回大堂，「一個比人打到兩棍，一個就差啲比人打，有人過見被藤條鞭、女仔都唔放過！」