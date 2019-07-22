【721遊行】速龍小隊重穿「無號」工作服　記者追問編號、委任證

速龍小隊再出沒！沙田衝突當日，速龍小隊全副武裝上陣，但由「沒有位置展示警員編號」的長袖深藍工作服，改穿有警員編號的軍裝短袖衫，當時流傳速龍小隊內部不滿被要求穿防護性低的衣服應對高危工作。7月21日晚上，警方在西環向東面展開清場行動，速龍小隊再現，惟他們重新穿回長袖工作服，身上沒有警員編號，亦未見配備委任證。多名記者追問速龍小隊﹕「警員編號同委任證係邊？」對方稱﹕「執行緊職務，唔好阻住我哋。」又着記者問警察公共關係科。

7月14日沙田衝突當日，速龍小隊由長袖深藍工作服，改穿有警員編號的軍裝短袖衫，當時有速龍小隊的心聲傳出，不滿被上級要求穿著軍裝短袖衫，去處理一些高危的事件。至昨（21日）晚上10時半，警方宣布在西環向東面清場的兩小時後，在上環中區警署、信德中心接連發生警民衝突，警方發射多枚催淚彈驅散示威者，當中亦見速龍小隊蹤影，但他們已重新穿上長袖深藍工作服，身上再不見警員編號。

信德中心對開行人天橋上出現速龍小隊，多名記者包圍追問。（香港01記者攝）

記者追問編號委任證 速龍﹕你問PPRB啦

記者在信德中心對開一段行人天橋發現數名速龍小隊成員。有多名記者追問﹕「警員編號同委任證喺邊？」對方回應稱﹕「我哋執行緊職務，唔該你哋退後少少唔好阻住我哋。」記者鍥而不捨，不斷追問他們有關警員編號及委任證的問題，對方反問記者是什麼身份，並著記者們「你等等先，我哋再答你，我哋做埋嘢先」，稍後會在安全情況下回應記者提問。

不過，最終速龍小隊未有作出回應，匆忙下橋向警車方向走去。記者再追問﹕「全隊有無一個有委任證呀？」警員拒絕回應，僅叫記者向警察公共關係科（PPRB）查詢。記者一再追問﹕「全隊係要有一個有委任證㗎嘛，咁有無呀？號碼係咩呀？執行職務係要有委任證㗎嘛?答唔答到呀？」但速龍小隊未有作出回應。

多名記者不斷追問速龍小隊。(香港01記者攝)

據了解，「速龍小隊」原有制服中，肩膊位置設有掛扣位置，供警員掛上展示其職級及警員編號的肩章。不過，在6月12日的金鐘警民衝突事件中，「速龍小隊」換上新制服，新制服的肩膊位設計未如舊制服中設立掛扣，因此未有掛上肩章。保安局局長李家超就有關問題在立法會作出回應時指，警方表示其速龍小隊的特別工作服只為行動而設計，無位置展示警員編號。