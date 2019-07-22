【元朗黑夜】義載遭襲擊　親述車身被毀過程　司機：報警都無用

721日遊行夜，西鐵元朗站遭大批手持武器的白衣人入侵，多名市民慘被追打至頭破血流，前無綫電視新聞主播柳俊江、以及民主黨立法會議員林卓廷亦遇襲受傷，令人譁然。事後施襲白衫人逃離車站，至今日（22日）午夜後，大批白衣人手持木棍及鐵通，於元朗南邊圍村聚集，並不斷叫囂及擲物，期間更襲擊駛經私家車及的士，並與防暴警察對峙。

有私家車被白衣人襲擊，窗被扑爆，車身被打凹。(香港01記者攝)

午夜後，數百名白衣人聚集於南邊圍村，他們戴有口罩、手持木棍及鐵通等武器，據悉當中有本地人，亦有疑似南亞裔人士。據了解，部分白衣人更在附近一帶，襲擊路經車輛。居於油尖旺區的鄭先生表示，在網上得悉元朗站發生事故，遂駕車義載市民回元朗，「幫得幾多幫幾多。」惟他駛經朗日路近鈞樂新邨對開，突見10多名持棍的白衣人，追打數名黑衫人士。



鄭先生稱，他當時落車，想想讓數名黑衫人士登車暫避，卻同遭打破擋風玻璃、側鏡，車身、車頂及車門亦全被扑至凹陷，幸自己及時駕車離開，未有被襲擊，只是手部被玻璃刮傷，「佢哋無差別，甚至跳咗上我車頭冚嚟打玻璃」。其後，他將車駛至朗業街交界，遇上防暴警察，向其詢問可如何處理事件，惟未有下文，故他沒有再致電報警：「報警都無用」，無奈下致電拖車公司將座駕拖走。此外，一輛的士在南邊圍村接載黑衫人士時，亦被人打爆車窗；同時亦有一輛七人車被白衣人毀壞。

司機鄭先生座駕被嚴重損毀。（香港01記者攝)

白衣人遺下鐵通、高爾夫球棍

鄭先生憶述，當時有約5至6輛車到場義載，他的車遭刑毀，欲離開時仍有白衫人想將鐵通伸入車窗，企圖襲擊。鄭先生立即開車，白衣人將整枝鐵通遺漏在車內，而司機位置亦找到高爾夫球棍的前半部分，「至少可以肯定有鐵通同埋高爾夫球棍。」

車被嚴重損毀 警察沒有查問

鄭先生指，事發時身處西邊圍，當時一個警察亦見不到，直至駕車離開，前往約400米外的南邊圍，始見到有警察的防線，「一路其實沿途係完全冇差佬，就算差佬見到我架車咁樣爆咗，都完全冇人嚟問過我一句。」

司機鄭先生手部被玻璃刮傷。（香港01記者攝)

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白衣人聚集南邊圍村，大批防暴警察到場戒備。(香港01記者攝)

至今晨3時許，仍有過百名白衣人在場與警對峙。未幾，過百名防暴警察、機動部隊人員連同50名探員入村，白衣人四散，其中一人疑未能出示身份證明文件，一度被警員押返座駕取證。警方事後在附近檢獲多枝水喉通等武器。