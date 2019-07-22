【元朗黑夜】無人被捕　警：刑事人員到場　唔見有人揸攻擊性武器

游乃強聲稱，刑事偵緝人員到場時未見有人手持攻擊性武器。(香港01記者攝)

元朗警區指揮官(刑事)游乃強，於今日(22日)凌晨5時左右，在元朗南邊圍村會見記者。他稱，昨日(7月21日)晚上10時41分，警方接獲報案指懷疑有刑事恐嚇事件，於是派出一輛巡邏車前往元朗西鐵站。

警員發現西鐵站內有約100名人士聚集，因一輛車人手不足以應付，遂向通知指揮中心，並調派快速應變的警員，帶備足夠保護裝備到達元朗站。警員發現上址有人受傷，救護員正在為他們急救，25名傷者(22男3女)，分別送往屯門醫院、天水圍醫院及博愛醫院。他指，該25人為「邊一邊人士」則尚待了解。

游乃強稱，由於警方得悉參與打鬥人士進入南邊圍村，在村口發現有過百名黑衣人與村民紛爭」，形勢緊張，軍裝警用了些時間控制現場。在確保無衝突情況後，刑事偵緝人員才入村調查。調查期間，未有作出拘捕行動，暫不能確保村口人士有份參與西鐵站打鬥，但「警方絕對譴責任何暴力事件，會全力追查有份打鬥人士，故會循閉路電視、科學鑑證、證人口供等調查」更稱「不論任何陣營都會拘捕」。

由於該村內有多名白衣人在警方到場調查後，仍然離開封鎖線，甚至有警車讓路予白衣人士駕車離開。游乃強稱，「白衣人不等於有份參與毆鬥，唔能夠話白衣就有問題，要作出拘捕，任何陣營都要公平處理。我亦唔能夠話黑衣有參與打鬥。」

但被問及未有向白衣人登記身份證、如何事後追蹤，以往都有。游則指「我地警方調查方法，係有我地處理既方法。我地係有抄身份證既，但無能力全部人抄晒，正如百幾個黑衫我亦都唔能夠抄晒，我諗大家都明白呢個形勢。」

在場記者均有拍攝到村口，有大量白衣人士手持棍棒、鐵通。被問及會否涉及「藏有攻擊性武器」，游稱：「刑事同事落到嚟，係唔見有任何人揸攻擊性武器，呢樣嘢我好明確話俾你聽。」至於鐵通的來源，他續指「相信大家睇電視見到好多車運鐵通，但鐵通交畀邊一個陣營，我就無辦法...」

游表示，警方已經抄下車牌跟進，同時呼籲有案件資料的市民致電3661-4640，向元朗重案組第一隊提供資料，包括車牌。

而根據醫管局截至凌晨2時半的消息，元朗事件中有36人（18至64歲）需要送院，其中1名男子情況危殆，留醫屯門醫院；另外3男1女情況嚴重；10男1女情況穩定。