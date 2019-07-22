【元朗黑夜】白裙女子倒地　醫管局：衝擊中未接孕婦或流產個案

元朗昨晚（21日）陷入「無警地帶」，大批手持鐵通、木棍甚至利刀的白衣人，竟闖入西鐵元朗站內見人就打，即使並非遊行或身穿黑衫的市民同樣不能幸免，當中疑有孕婦受傷倒地，亦有男士被藤條打至「背脊開花」，傷勢駭人。醫管局表示就元朗西鐵站衝突事件，公立醫院急症室未有接收過任何孕婦或流產個案，並呼籲有需要的病人適時求診。

元朗站市民遭白衣人瘋狂追打後，消防隨即接報並啟動大量傷者應繳措施，同時網上亦瘋傳大量傷者片段。其中可見一名身穿白色裙的懷疑孕婦，躺於地上由救護員救援，她不斷飲泣稱：「我俾人打瘀咗‥‥‥一嘢就扑落嚟‥‥‥嗚」而救護員則為女傷者進行檢查，一邊按其身體、一邊詢問她「有冇痛」，暫未知其傷勢及胎兒情況。

此外，最少有兩名男子被人用藤條打至「背脊開花」。據了解，其中一人任職廚師，事發時只是則下班路經，便被人追打，其他白衣人見狀隨即加入戰團，最少20人持木棍、藤條向其圍毆；另一名男子偕女友路經Yoho Mall對開時，嘗試喝止白衣人毆打女記者，同樣遭數十人追打，背部藤條痕觸目驚心，手肘亦重創。

醫管局指，截至今早7時，元朗事件中有45人需要送院，其中1名男子情況危殆，留醫屯門醫院；另外一名女子情況嚴重，於博愛醫院治理。