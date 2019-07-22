【721遊行】中聯辦連夜更換國徽　王志民：強烈譴責示威者行為

昨日（21日）民陣再次發起遊行，遊行隊伍抵達灣仔後，穿過終點繼續往中西環方向前進，有示威者抵達中聯辦位置時，向中聯辦門牌及國徽投擲雞蛋，於外牆位置塗並亦以噴漆塗鴉及塗污天眼。今早（22日）中聯辦主任王志民會見傳媒時指，中聯辦已連夜更換新國徽，又對於昨日示威者行為予以強烈譴責。

王志民中聯辦外會見傳媒。（葉家豪攝）

王志民強烈譴責示威者行為

今早(22日)12時許，中聯辦主任王志民於中聯辦門口會見傳媒，在場官員亦包括中聯辦副主任楊建平、楊健、仇鴻、陳冬等。王志民表示，對於部份示威者昨日圍堵中聯辦大樓、又形容部份示威者為「不法暴徒」，對予他們公然塗污國徽的行為感到「憤慨」，並予以強烈譴責，又表示中聯辦職員「連夜更換了新的國徽」，以向香港社會表明，國徽今日仍「高高懸掛在中聯辦大樓」。

王續指，示威者「完全超出和平示威範疇，公然挑戰香港的法治體系」，並指相信政府及警方執法機構將依法嚴懲。

中聯辦今早大致清理完畢

昨日（21日）遊行隊伍抵達中聯辦位置時，有示威者向中聯辦國徽投擲雞蛋，亦有人以噴漆塗污天眼。記者今早（22日）重返昨日衝突現場查看，一夜過後中聯辦已大致清理完畢，國徽亦已回復原狀，鐵欄內有保安於門口駐守，亦有清潔工人清洗地面，而前後門位置則有警察巡邏，亦有工人以拿水抹走示威字眼。