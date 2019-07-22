【元朗黑夜】45人傷一危殆　消息：警鎖定十多名有黑社會背景村民

元朗昨日變成「無警地帶」，大量身穿白色衫的人士手持木棍，闖入港鐵元朗站，襲擊手無寸鐵的乘客，事件中共有45名人士受傷，一人危殆。

截至今(22日)早7時許，醫管局最新數未顯示，共有45名男女送院，當中一名男子危殆，留醫屯門醫院。另外，有4男1女傷勢嚴重，5男1女穩定，其餘人士經治理後已出院。

據悉，危殆的男子為昨日於西鐵站外涉嫌以木棍追打他人，他突然倒地昏迷。而事主暈倒後，其木棍仍擱在手臂上。

有人被打至背部留下多條傷痕。

據悉，警方翻看昨晚白衣人襲擊人的片段，初步鎖定了約10人的身份，將會作出拘捕。消息指，他們來自元朗不同鄉村，有不同的黑社會背景。

據了解，昨晚部分參與襲擊的人士為有背景人士，凌晨聚集最多白衣人的南邊圍村，該村內的黑社會原本以「勝和」為主，惟警方昨晚抵達南邊圍時，發現村內有不同村及不同黑社會背景的人士，懷疑襲擊事件的起因，或涉及「村務」問題。

南邊圍村最早為一條鄧姓圍村，其後有其他姓氏的人加入，變成一條雜姓村。元朗舊墟在南邊圍村與西邊圍村之間，由於南邊圍村鄰居元朗舊墟，村民對外的交往較頻繁，因為有不少村外人移居入村，近年更有不少南亞裔人聚居。