【721遊行】西環衝突14人受傷一人嚴重　清場後遺未引爆催淚彈

昨日（21日）民陣再發起遊行，不少遊行人士抵達灣仔終點後，繼續向中環、西環方向前行，圍堵中聯辦。至晚上9時半，速龍小隊開始向前推進並準備清場行動，其後更多次施放催淚彈，示威者於11時半開始散去，清場行後隨之結束。記者及後於地上發現多枚子彈殼，更發現尚未引爆的催淚彈，旁邊有以英文寫上的字條提醒潛在危險。

另外，截至今天上午7時，醫管局資料顯示西環衝突中共有14人受傷，目前仍有兩人留院，包括一名情況嚴重的男子，及一名情況穩定的女子。