【721遊行】西環衝突14人受傷一人嚴重　清場後遺未引爆催淚彈

昨日（21日）民陣再發起遊行，不少遊行人士抵達灣仔終點後，繼續向中環、西環方向前行，圍堵中聯辦。至晚上9時半，速龍小隊開始向前推進並準備清場行動，其後更多次施放催淚彈，示威者於11時半開始散去，清場行後隨之結束。記者及後於地上發現多枚子彈殼，更發現尚未引爆的催淚彈，旁邊有以英文寫上的字條提醒潛在危險。
另外，截至今天上午7時，醫管局資料顯示西環衝突中共有14人受傷，目前仍有兩人留院，包括一名情況嚴重的男子，及一名情況穩定的女子。
清場後遺未引爆催淚彈。（陳蕾蕾攝）
警方多次投放催淚彈。（蔡正邦攝）
遺未引爆催淚彈 警一度上前查看
昨晚（22日）示威者撤退後，現場一片凌亂，地下剩下不同物品，包括玻璃樽等等，更有催淚彈被遺下。記者於現場可見，當時示威者已大致散去，數名警員突然上前推進，疑欲上前查看遺下未爆的催淚彈，及後未知原因、未有拾起催淚彈便退回警方防線。在場記者及後便發現該個約15厘米長的催淚彈，地上亦遺下紙條寫有「Unexposed grenade approach at own risk」，提醒該個催淚彈有潛在危險，惟未知是何人留下；另外，當時亦有外籍記者提醒其他記者催淚彈尚未引爆，勿貼近拍照。另外，昨晚警方除施放多次催淚彈後，亦曾發射橡膠子彈或布袋彈，記者於現場發現多個疑為子彈殼。
翻查資料，612衝突後翌日，有傳媒於立法會示威區亦發現一個未引爆的催淚彈，及後由警方爆炸品處理課人員撿走後離開。
警方於清場行動中多次施放催淚彈 。（陳蕾蕾攝）
警方多次施放催淚彈
昨日民陣再次發起遊行，直至晚上西環發生衝突。警方於晚上8時開始預備作出清場行動，西環開始出現大批防暴警察戒備，並向前推進；及後過百名示威者開始設置路障，警方繼續向前推進，至10時於西環舉起黑旗，於10時20分開始多次發射催淚彈，現場煙霧彌漫，示威者紛紛往後方走避，待煙霧散去示威者又重新推進防線。示威者於11時半開始散去，清場行動隨之結束。
西環衝突14人受傷 一人情況嚴重
截至今早（22日）7時，醫管局最新資料顯示，西環衝突中共有14人受傷，當中包括6男8女，當中12人經已出院，一名男子情況嚴重留院瑪麗醫院，另一名女子則情況穩定，留醫律敦治醫院。