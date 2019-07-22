【元朗黑夜】廚師親述放工無辜遭圍毆　背脊皮開肉裂　心有餘悸

元朗昨晚發生「無差別打人」事件，逾百名持棍、身穿白色衫人士於元朗站見人就打，一位於YOHO MALL放工的廚師，亦無辜遭人用藤條打至「背脊開花」。涉事的廚師蘇先生仍留醫屯門醫院。

廚師放工無辜被打

蘇先生指，昨晚於公司內有收到消息指有白衫人士會打人，但未有留意。至晚上9時50分下班，行至YOHO MALL一期地下餐廳Simplylife出口時，見到有大量白衣人，隨口說了句「咁多白衫人」，便有數人上前兇他，並動手打他，而且越來越多的人圍毆他，最多時有近20人持棍狀物體不斷襲擊。蘇先生稱，白衣人邊打邊話，「搞亂香港，著黑色衫呀嗱」。蘇先生表示，白衣人見人就打，「佢哋無差別咁打」。遭圍毆的蘇先生負傷逃至安寧路一間7-11便利店等候救護員，事件中他遺失電話及眼鏡。

蘇先生手部亦有大量傷口。（鄧詠中攝）