【元朗黑夜】廚師親述放工無辜遭圍毆　背脊皮開肉裂　心有餘悸

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元朗昨晚發生「無差別打人」事件，逾百名持棍、身穿白色衫人士於元朗站見人就打，一位於YOHO MALL放工的廚師，亦無辜遭人用藤條打至「背脊開花」。涉事的廚師蘇先生仍留醫屯門醫院。
廚師放工無辜被打
蘇先生指，昨晚於公司內有收到消息指有白衫人士會打人，但未有留意。至晚上9時50分下班，行至YOHO MALL一期地下餐廳Simplylife出口時，見到有大量白衣人，隨口說了句「咁多白衫人」，便有數人上前兇他，並動手打他，而且越來越多的人圍毆他，最多時有近20人持棍狀物體不斷襲擊。蘇先生稱，白衣人邊打邊話，「搞亂香港，著黑色衫呀嗱」。蘇先生表示，白衣人見人就打，「佢哋無差別咁打」。遭圍毆的蘇先生負傷逃至安寧路一間7-11便利店等候救護員，事件中他遺失電話及眼鏡。
蘇先生手部亦有大量傷口。（鄧詠中攝）
蘇先生背部有被藤條打到皮開肉綻。（鄧詠中攝）
蘇先生稱，他逃跑時，不斷有人追打他，他一邊跑一邊解釋自己是剛剛下班，惟對方沒有理會，繼續追打，蘇先生一度跌倒在地，有人更向他潑液體。蘇先生表示，當時施襲者絕對是理性、清醒的，並非喝醉酒。回憶當時情景，蘇先生覺得很恐怖，因對方很用地打。
背部、手部傷口見肉
蘇先生於醫院內向記者展示其傷口，只見他前額有一處被打至腫起，背部、手部多條被藤條打至見肉的傷痕，皮開肉綻。蘇先生認為事件很難追究，只希望警察能調查，不要令類似事件再發生，令無辜市民捱打。而蘇先生稱，往後上下班都不會途經事發地點，「會行遠啲，俾人打完都會有陰影，心有餘悸。」