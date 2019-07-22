【元朗黑夜】百人拆毀何君堯荃灣辦事處　多個商場店舖全落閘

元朗昨晚發生白衣狂徒暴力襲擊市民行為，網傳立法會議員何君堯事前曾與白衣人合照、豎姆指比讚及讚對方是「英雄」，引起市民不滿，即使何君堯開記者會「解畫」仍未平息民憤。網民發起包圍荃灣荃豐中心二樓何君堯立法會議員辦事處抗議，今（22日）下午3時過百人到場。網傳荃豐中心、荃昌中心及綠楊坊商場管理處一小時前已通知所有店舖落閘。

香港01記者在下午2時許，亦發現多輛機動部隊車輛在荃灣警署外戒備，有警員準備糧食及食水登車。至下午3時半，記者在荃豐中心視察，發現示威者在何君堯辦事處外打開傘陣，而辦事處牆身貼上大量標語及塗鴉，變成「連儂牆」。現場消防鐘曾響起。全部商戶經已落閘，有商戶貼出通告指因特別情況而提早關門。

下午4時半，荃昌中心、華都商場、千色店、綠楊坊已落閘，荃豐位處中央，暫未見警察，現場示威者指唯一可以離開的地方是大鴻輝(荃灣)中心。荃豐中心的人潮未散去，在場人士不斷高呼「何君堯，可恥」的口號。示威者不斷以硬物擊向辦事處玻璃門及牆，整幅玻璃牆被推倒，地上有玻璃碎、蛋漿及雜物，門外的閉路電視亦被拆毀。示威者在受影響而要關門的商戶門外貼上便利貼﹕「對唔住，連累到你每個香港人都唔想！」

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有示威者以硬物打碎玻璃牆。（陳浩然攝）