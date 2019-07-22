【元朗黑夜】600社工集體報案　四名代表提交光碟作證據

元朗昨夜發生白衣狂徒無差別襲擊市民的暴力事件，社工團體譴責事件，並發起「緊急呼籲同工集體報案」行動，今日下午3時半在朗屏西鐵站集合及前往元朗警署。由於元朗區屢傳再有白衣人鬧事，現場人士曾就是否繼續行動作出討論，最終他們決定繼續行動，並由警員護送下前往元朗警署，派出四名代表報警，並以光碟作證據。

四名代表報警。(陳康智攝)

香港社會工作者總工會、社工復興運動、邵家臻立法會議員辦事處及張超雄立法會議員辦事處發起「緊急呼籲同工集體報案」，號召社工在今日（22日）下午3時半在西鐵朗屏站A出口集合。下午3時10分，記者到場視察，由於元朗區成為高危地點，在場人士對於是否繼續報案行動曾有不同看法，及後至3時50分眾人達成共識，遊行前往元朗警署報案，之後獲護送返回朗屏站。

下午3時許，西鐵朗屏站B站出口位置，有市民質問在場警員，有關昨晚元朗區白衣狂徒打人時情況，40至50名市民圍觀及指罵警員，有約30名警察在場戒備。警察提出市民到一旁回答提問，惟市民拒絕。其後多名立法會議員到場，朱凱廸作在場調停。

有市民激動痛哭，在旁的人安慰稱﹕「大家都係坐埋一條船，大家感受到係一樣！」現場亦有社工指罵警員，「一個二個黑住口面對住市民，唔見你黑住口面對黑社會？」並批評警員受薪卻不保護市民，同行人士不斷安撫其情緒。

六百社工遊行往元朗警署報案

發起人表示，他們今日收到消息指元朗是屬於高危地點，故對於是否繼續報案行動曾有所顧慮，惟決定繼續行動，亦會由現場人士一同作出最後決定。他又指，「我哋唔可以因為謠言而打消信念，如果謠言可怕的話，香港嘅未來亦會一塌糊塗。」因此他們決定正面處理謠言，但不代表忽視所有危險，元朗警署派出30名警員前中後保護他們安全前往元朗警署。他解釋要求警方派員保護的原因，是因為保護市民係香港警察的責任。

至下午近4時，現場人士達成共識決定到元朗警署報案，他們由警員護送往警署，稍後亦會護送折返朗屏站。十多分鐘後，眾人到場警署，四名代表報案，並提交光碟作證據。記者現場所見，有逾百人聚集，而大會指有600人參與。

大會指有600人參與活動。(李澤彤攝)

立法會議員到場朱凱廸在場調停。(陳康智攝)