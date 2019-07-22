【元朗黑夜】警稱處理打鬥火警缺車出更　重整元朗區報案紀錄

元朗黑夜衝突，警方被質疑處理「歎慢板」。警務處處長盧偉聰表示，由於警員當時正處理3宗打鬥、1宗火警，加上新界北區部分警力調派往港島處理示威，已立即派人處理元朗西鐵站衝突。香港01翻查昨晚10時至今日凌晨1時， 999報案中心元朗區有關打鬥、火警及糾紛等報案紀錄，在西鐵元朗站第一個報案前，接獲南生圍一級火報案。根據消防處資料，火警於11時02分已被救熄。

元朗黑夜衝突，警方被質疑處理「歎慢板」。警務處處長盧偉聰表示元朗衝鋒車當時處理3宗打鬥、1宗火警，知悉元朗事件後已立刻派人到元朗處理，警方最後在11時20分到達。(香港01記者攝)

警方是於昨晚10時45分接獲有關西鐵站有人打交的報案，警方稱，由於新界北區部分警力到港島處理示威，同時元朗衝鋒車正處理3宗打鬥、1宗火警，故此只可派兩名巡邏軍裝警到元朗站處理打人事件。香港01翻查999報案中心紀錄，警方晚上10時22分接獲報案指南生圍路有火警，消防到場處理，現場一個0.3米乘0.4米的電箱內電線起火，無人受傷毋須疏散，事件無可疑。消防員在晚上11時02分收隊。

一哥：處理火警無衝鋒車處理西鐵打鬥 消防晚上11時02分收隊

元朗西鐵站第一個報案前，元朗區發生一宗糾紛有人受傷案、一宗打鬥案及一宗傷人案，分別發生在晚上8時18分、9時56分及10時28分。「糾紛有人受傷案」發生於洪水橋，兩女因放狗問題爭執，警員到場後證實事主未有遇襲。「打鬥案」發生元朗元龍街9號，報案人指籃球場有黑衣人白衣人打鬥，最後警方將列為「毆打案」。元朗安寧路福安樓傷人案則有人在便利店受傷，需要送院。