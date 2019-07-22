【元朗黑夜】元朗變死城　著名餅店全落閘　街坊﹕驚到掉黑色衫

元朗昨深夜爆發白衣人無差別襲擊民眾暴力事件，更盛傳白衣人今天會再度滋事，令新界西、北區人人自危，當中曾成為戰場的元朗尤為嚴重，元朗市民嚇至足不出戶，市中心近九成店舖落閘，銀行、便利店等提早休息，亦有著名食店關門，街坊形容元朗變「死城」，猶如「日本仔打到嚟」。有元朗街坊坦言擔心個人及家人的安全，已丟掉家中的黑色衫。

著名的其奧花生糖專門店亦關門。(王譯揚攝)

今日傍晚時份，記者巡視鳳攸北街、鳳琴街、又新街、建樂街、建業街及元朗大馬路一帶，約九成的店舖全部落閘，便利店、酒家、中國銀行、食肆、熟食市場、診所全部暫停營業，中國銀行貼出「因特別事故，暫停服務」的告示，而著名的其奧花生糖專門店、恆香老餅家、榮華餅家亦落閘，其奧告示指「是日提早休息」。街道上只有零星途人，街坊指平日人潮甚多，如今猶如「死城」。

富臨酒樓仍未關門，部長指出不曾見過元朗有此情況，「好似日本仔打到嚟。」他指今晨早茶時仍有客人，但一到下午4時全場死寂，晚上預約訂檯的客戶亦大部分取消。生意大受影響，營業額損失四成，料損失數萬元。他又指若今晚沒生意，晚上8時會關門。

另一名住在元朗十多年的姓陳退休公務員表示，十多年來不曾見過此情況，「以為今日年初一」。他育有一名15歲兒子，現正在球場打球，亦擔心其安全，稍後會接送他離開。由於盛傳白衣人針對穿黑衣的示威者襲擊，陳指自己亦有多件黑色衫，因擔心成為襲擊目標，已丟棄黑色衫。其親友均十分擔心他與家人的安全，更問他會否搬出元朗，陳指未有此打算，但近日出入元朗會更小心，一眼關七。

恆香老餅家關門。(王譯揚攝)

中國銀行落閘。(王譯揚攝)