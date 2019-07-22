【元朗黑夜】傳元朗再掀打鬥　元朗分區指揮官﹕希望大家信任警隊

社工團體今午前往元朗警署「舉報罪行，投訴警方」，元朗分區指揮官葉劍影警司現身向社工、市民及傳媒交代昨、今元朗警區的行動。對於昨晚西鐵元朗站白衣狂徒襲擊市民，她解釋兩名巡警到場，發現警力及裝備不足以應付現場人數，故要求增援，「考慮到警員同市民嘅安全情況下，我哋必須就現場情況作出評估同增加配備」，而四輛巡邏車在報案後39分鐘抵達現場。 在場人士對回應「唔收貨」，又要求她交代今晚盛傳元朗區「黑打黑」的警力安排，她稱﹕「今晚我哋一定會加強巡邏，根據我哋的情報搜集資料，作出適當部署，請你哋相信，同一齊守護元朗。」

傍晚6時許，四名社工團體代表在元朗警署完成報案手續後，表示他們今日的目的是「舉報罪行，投訴警方」，並展示報案編號。現場有近百人包圍警署要求警方交代昨今事件。立法會議員張超雄向眾人表示，今晚有大量消息指元朗區內會有鬧事情況，警方應交代如何跟進、會否增加警力等，他們已要求元朗警方保證元朗居民的安全，負上責任，維持秩序，除暴安良。

其後元朗分區指揮官葉劍影警司在元朗警署門前回應公眾、社工、議員及記者提問，她一開始先表示﹕「我好確定話畀你哋聽，元朗分區致力為市民保障你哋安全」，現場隨即一陣起哄表示不滿。「一路以來，元朗分區致力為市民服務，確保市民安全，呢一個做法一路以來都冇改變，我可以向大家講，我哋元朗警區會致力為市民，保障你哋安全。」

近百人包圍元朗警署要求交代昨今元朗警方的行動。（林振華攝）

基於危機評估 元朗警署昨落閘

至於昨晚元朗警署落閘，引起公眾不滿，葉解釋指「係基於尋日危機評估，將大閘落咗，但我哋冇停止我哋對市民嘅服務。」並稱即使警署落閘，仍留有一扇人高度的門，讓市民逐一入內報案。有社工質問為何昨晚一般市民無法入內，而社工亦要出示證件方可進入警署，葉未有交代。在場人士質問「危機評估」的定義及情況，葉解釋是基於環境因素，現場搜集到的資料、證供，但涉及行動情報未能詳細解釋。

網上片段發現元朗站白衣人襲擊市民時，兩名警員轉身離開。（資料圖片）

兩巡警考慮警員及市民安全 決定要求增援

對於昨晚西鐵元朗站白衣人毆打市民，但警方遲遲未到一事。葉表示接報到場時間的一般指引是15分鐘內，警方報案後會在盡快抽調資源跟進事件。根據警方的資料，昨晚10時41分，市民報稱在西鐵元朗站被穿白衣人士威嚇，警方在10時45分派出巡邏人員前往。兩名巡邏人員到西鐵站後，發現警力及裝備未足及應付現場眾多人數。兩名警員經考慮後，向上線匯報要求增援。警方遂派出配備裝備的巡邏車前往現場，其間亦收到其他市民舉報。

經警方評估不同情況後，再派出四輛巡邏車，在配備裝備及完成訓示後立即趕往現場。四輛巡邏車到場是11時20分。對於到場時間超過一般指引，她表示﹕「考慮到警員同市民嘅安全情況下，我哋必須就現場情況作出評估同增加配備，除了元朗警區人員外，亦聯絡其他警區提供支援，到達元朗警區增援幫助。」

南邊圍為何無拉人 葉﹕我回應唔到

市民又質問今凌晨南邊圍防暴警員為何與白衣人迎面對談，更曾輕拍對方膊頭，卻不作出拘捕。葉稱﹕「首先，我都係會一個可能令你失望嘅回應，對唔住，我回應唔到。」

元朗南邊圍大量穿白衫者聚集，部分人持長棍鐵通。（香港01記者攝）

盛傳今晚「黑打黑」 葉﹕希望大家信任警隊

盛傳今日晚上元朗會有「黑打黑」事件，市民追問元朗警方除了派員巡邏、簽簿外，有無其他部署保障市民安全，葉指元朗警區一定會有巡邏人員及巡邏車加強巡邏，致力保護元朗居民及在元朗工作人士的安全。對於市民要求交代元朗警力今晚的實際行動，她回以「除咗行動上的部署，亦有好多情報搜集工作，希望大家信任香港警隊。」

葉又反問在場市民期望警方如何為市民服務，現場起哄﹕「拉人！」有市民質問﹕「我哋擔心人生安全，如果唔係好多人出手相救，係會打死人，呢個我哋好擔心。我哋想你拉晒啲黑幫，尋日你哋有啲同事對到正一正，對住啲黑幫，同佢哋搭膊頭。今晚再見黑社會會點做？」葉再次指昨晚的案件，已全部交由總區重案全面調查。「至於今晚我哋一定會加強巡邏，根據我哋的情報搜集資料，作出適當部署，請你哋相信，同一齊守護元朗。」