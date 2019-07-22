【元朗黑夜】白衣人西鐵站暴打市民　重案組拘最少六人涉非法集結

消息指，警方最少拘捕五人。（李澤彤攝）

元朗昨晚發生白衣人襲擊市民的暴力事件，警方今日晚上已拘捕最少6人，涉嫌非法集結，消息稱，被捕6人當中，部份有黑幫「和勝和」背景。其中一人在天水圍天悅邨悅貴樓被捕，拘捕行動仍在進行中。晚上10時10分，大批機動部隊警員在南邊圍村外聚集，配備頭盔、盾牌等裝備，暫未有下一步行動，現場消息指機動部隊暫不會入村。

至晚上10時30分，大批重案組、反黑組、機動部隊人員及警犬隊在元朗炮仗坊一帶展開「犁庭掃穴」行動，以打擊元朗區黑社會活動，包括向三間麻雀館及一間位於合益商場的卡啦OK查牌，據知有關行動本來會延續至凌晨，並打算巡查多間酒吧，惟大部分酒吧未有開門，警方其後收隊離開。

新界北總區高級警司(刑事)陳天柱深夜會見記者。他稱，昨晚在元朗發生的「嚴重暴力案件」，已由新界北重案組接手調查，暫時已有6人被拘捕，他們均涉嫌「非法集結」罪名。被捕的6人均為男性，由24歲至54歲，報稱無業人士、司機、小販、裝修工人等，警方於黃昏時份，在被捕人的天水圍及元朗寓所進行拘捕行動，部份人相信有黑幫背景，將被通宵扣查。

他重申，警方現正蒐集證據，絕不姑息任何違反法律的人士，無論其政治取態及背景。他又呼籲公眾人士有消息提供或有錄影片段，可聯絡新界北總區重案組人員，電話為3661-3344、或9460-0523。

被問及為何涉及嚴重暴力事件，只以「非法集結」罪名拘捕，陳天柱解釋，相信被捕人士曾參與西鐵站的暴力事件，警方會繼續搜查證據及尋求法律意見，日後不排除更多罪名。他又指，現時已掌握「很多人」的資料，相信有多涉案人被捕。但至於警方已掌握幾多人的資料，陳則未有回答。