【珍惜生命】沙田廣源邨男子墮樓不治　街坊含淚獻白花

網絡一片尋人聲中，26歲青年在沙田廣源邨廣柏樓墮樓，多名友人趕往上址尋人，惜為時已晚。最早發出尋人帖文的死者朋友形容，死者范遠聰為人善良、有義氣，但與家人關係一般，相信墮樓原因與家庭及政治因素有關。

昨（22日）深夜約11時18分，一名姓范（26歲）男子，由沙田廣源邨廣柏樓高處墮下，壓毀對開一棵樹的樹幹後，直墮大廈對開地面重創，遺下大灘血漬。

救護員趕抵立即將事主送往沙田威爾斯親王醫院，當時他已奄奄一息，抵院搶救後終告不治。警方未有檢獲遺書，事後於大廈高層後樓梯檢獲啤酒罐，懷疑為事主墮下位置，初步相信無可疑，稍後會驗屍確定死因。

據了解，昨晚約10時許，事主曾因政事與家人發生爭執，遭趕出家門，其後他曾向友人哭訴，並透露死念，友人心感不妙馬上發起網上尋人。友人形容死者范遠聰為人善良、有義氣，但與家人關係一般，相信墮樓原因家庭因素居多。多名友人趕往上址尋人，惜為時已晚。

廣源邨街坊李先生到場含淚獻白花，希望香港人勿因政治立場與家人爭執而輕生。（王佩殷攝）

數名市民到廣源邨獻白花默哀，在廣源邨長大的街坊李先生到場，含淚稱雖不認識死者，但從報導得知死者因政見不同與家人爭執而輕生，「希望香港人全部人唔好因為政治立場唔同，同屋企人爭執而輕生，因為係唔值得嘅真係。」而不支持立場也不應責罵或直接衝突。

他擔心負面情緒蔓延，希望相同立場的朋友互相支持鼓勵。他指自己反對修訂《逃犯條例》，與家人政見不同，很少與家人討論政事。