【救生員企跳】工作失意危站深水埗泳池天台　談判專家到場解危機

深水埗公園泳池有救生員危企。今(23日)早10時45分，一名男子被發現爬上深水埗公園泳池辦公室3樓頂部位置危企，有職員發現報警求助，消防及警察接報到場。危企的男子身穿寫有「救生員」字眼的外套，赤腳企在天台，一手捉住鐵欄，半身凌空，險象環生，他情緒激動，警方召喚談判專家到場游說，幸約兩小時後游說，男子終軟化返回安全位置。

今獲通知延遲試用期

現場消息指，事主30歲，為康文署公務員救生員，做了兩年，未過試用期。他原本今年10月31日結束試用期，惟最近曾被康文署召見，今日接獲通知要延遲試用期至下年4月，疑憂心前途問題一度站出危險位置。

事主情緒激動 不斷講「屈我食死貓」、「搵我墊屍底」

讀者曾先生指，今早他在泳池對面的泊車位，望到對面有一名身穿黃色衫的人在天台位置徘徊，由於對方身穿黃色衫非常顯眼，他和友人立即衝向前方，問黃衫男子發生什麼事情。曾先生稱，企跳的救生員一見他們上前，立即警告不要再行前。當時事主一手捉住一根柱，半身凌空在外，很多人游說他，曾先生稱，期間事主情緒激動，不斷講「屈我食死貓」、「搵我墊屍底」等，過了一段時間，警方、消防及救護員到場。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，今早約10時半，接獲通知指深水埗公園泳池辦公室天台有人危企，其後得知是救生員。據認識事主的救生員透露，事主最近備受來自上司的壓力，工作感失意。鄧子安稱，現正嘗試找工會成員接觸事主，以了解情況。

由於現場環境狹窄，不夠空間打開氣墊，人急智生，消防員利用多個發泡膠箱，取代安全氣墊。

企跳現場環境狹窄，未能打開氣墊，消防員以發泡膠箱取代氣墊。（郭倩雯攝）

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