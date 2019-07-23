【元朗黑夜】何君堯辦事處化身連儂牆　屯門招牌遭掟蛋

元朗白衣惡煞硬闖西鐵站追打市民，立法會議員何君堯被指曾與白衣人合照、豎姆指比讚及讚對方是「英雄」，大批不滿其所為的市民繼拆毀其荃灣辦事處後，今（23日）再到天水圍天華邨及屯門美樂辦事處貼連儂牆，表現和平。天水圍辦事處職員報警，警方2時50分左右到場了解，示威者散去。

位於美樂的何君堯屯門辦事處，大批身穿黑衣的示威者到場張貼標語，包括「何君堯勾結黑社會」等字句。辦事處沒有開門，示威者隔著鐵閘表達訴求。