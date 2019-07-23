【元朗黑夜】何君堯辦事處化身連儂牆　屯門招牌遭掟蛋

元朗白衣惡煞硬闖西鐵站追打市民，立法會議員何君堯被指曾與白衣人合照、豎姆指比讚及讚對方是「英雄」，大批不滿其所為的市民繼拆毀其荃灣辦事處後，今（23日）再到天水圍天華邨及屯門美樂辦事處貼連儂牆，表現和平。天水圍辦事處職員報警，警方2時50分左右到場了解，示威者散去。
位於美樂的何君堯屯門辦事處，大批身穿黑衣的示威者到場張貼標語，包括「何君堯勾結黑社會」等字句。辦事處沒有開門，示威者隔著鐵閘表達訴求。
約20名示威者到何君堯天水圍辦事處示威，表現和平。（陳諾希攝）
網民發起下午2時包圍天水圍天華邨何君堯立法會議員辦事處，半小時後聚集近20人在辦事處外貼便條貼製作連儂牆，表現和平。（陳諾希攝）
網民發起下午2時包圍天水圍天華邨何君堯立法會議員辦事處，半小時後聚集近20人在辦事處外貼便條貼製作連儂牆，表現和平。辦事處職員出門了解，示威者稱前來請願後，職員回覆「ok，和理非呀。」惟最後報警求助，指多人包圍辦事處，下午2時55分左右四架警車、多名軍裝警員到場，進入辦事處了解情況。
示威者在辦事處外製作連儂牆，寫道「612學生沒有暴動」、「撤回逃犯修訂條例」，高呼「保護香港」、「林鄭下台」等口號，在警員到場後離開。下午3時辦事處拉閘關門，職員由警員保護下登上警車離開。
職員報警求助指多人包圍辦事處，下午2時55分左右多名軍裝警員到場，進入辦事處了解情況。（羅君豪攝）
何君堯屯門辦事處
何君堯屯門辦事處沒有開門，示威者隔著鐵閘表達訴求。（胡綽琳攝）
數名警員下午3時半左右到場了解情況，並截查兩名男子，引起在場示威者鼓譟。（羅君豪攝）
位於美樂的何君堯屯門辦事處，近50名身穿黑衣的示威者到場張貼標語，包括「何君堯勾結黑社會」等字句。辦事處沒有開門，示威者隔著鐵閘表達訴求。數名警員下午3時半左右到場了解情況，並截查兩名男子，引起在場示威者鼓譟，到場15分鐘左右後離開，退至對面馬路視察。
何君堯辦事處化身連儂牆，屯門招牌遭掟蛋。（陳諾希攝）