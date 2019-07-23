【元朗黑夜】車CAM直擊　白衣人與警員擦身而過　仍有11人留醫

元朗周日(21日)晚進入「無警時份」，大批白衣人持棍襲擊市民，並於警方到場時離開現場，警員逗留片刻離開。港鐵晚上11時55分宣佈關閉元朗站，惟至凌晨零時，再有大批人聚集於港鐵站外，持棍及鐵通再襲擊市民。有車cam片影到當時警察已到場，與手持武器可疑人擦身而過，未有採取行動。事件造成45人受傷，醫管局的數字顯示，截至今早9時許，仍有11人留醫，仍有一名男子危殆，兩名男子情況嚴重，8名男子情況穩定。

仍有11人留醫

周一凌晨零時，記者於現場見到仍有大批白衣人於站內及站外襲擊途人，半小時後，西鐵站外仍有大批白衣人。混亂間，一名持棍男子突然倒地昏迷，送院治理。

混亂中，一名男子暈倒。（資料圖片）

網上有車cam影到，7月22日凌晨零時33分，西鐵站外有數十個白衣人聚集，他們戴頭盔、口罩，手持棍狀物體，部分人站在路邊等候，亦有人疑從西鐵站出來。而距離白衣人聚集不足100米的地方，有警車停在路邊。

白衣人從警車中行過

另一條車cam片段見到，凌晨零時34分，有多輛警車停在西鐵站外，有十多名白衣人疑於西鐵站行出來，在警車中間離去；與此同時，警車旁有全副武裝、手持盾牌的警員行過，與白衣人迎面而行。從片段所見，當時警方未有截停白衣人查問。